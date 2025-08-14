Lý do bán tải điện mới của Ford chỉ có giá 30.000 USD

Để có được bán tải điện giá rẻ, Ford sử dụng kiến trúc điện 400 V cùng với gói pin dung lượng nhỏ.

Theo InsideEVs, bán tải điện cỡ trung mới của Ford gần như sẽ khác biệt hoàn toàn trên thị trường. Ford đang tìm cách sản xuất xe điện nhanh hơn, rẻ hơn và một phần nỗ lực của nhà sản xuất ôtô Mỹ nằm ở gói pin dung lượng nhỏ.

Hiện, Ford F-150 Lightning bản tiêu chuẩn được trang bị gói pin dung lượng 98 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa hơn 386 km theo chuẩn EPA. Mẫu bán tải mới có thể chỉ sở hữu gói pin với dung lượng thấp hơn đáng kể.

Cụ thể, Ford cho biết nhắm đến một loại pin dung lượng thấp hơn khoảng 15% so với pin BYD Atto 3, vốn có dung lượng khả dụng khoảng 60,5 kWh. Như vậy, bán tải điện mới của Ford nhiều khả năng chỉ được trang bị pin 51 kWh, tức kém 34 kWh so với Chevrolet Equinox EV.

Mẫu bán tải điện này cũng được xác nhận sử dụng kiến trúc điện 400 V, không phải là công nghệ tiên tiến nhất trong mảng xe điện hiện nay. Ford khẳng định đây là lựa chọn phù hợp với mẫu xe mới, bởi cho phép tiếp cận tất cả cơ sở hạ tầng sạc hiện có, đi kèm giá bán phải chăng và khả năng sinh lời cao.

Chuyên trang InsideEVs cho rằng phiên bản rẻ nhất của xe có thể sử dụng cell pin LFP sản xuất tại Mỹ, còn phiên bản sở hữu phạm vi hoạt động tốt hơn sẽ được trang bị pin NMC.

Phạm vi hoạt động tối đa của mẫu bán tải chưa được tiết lộ. Trong một phát biểu, CEO Jim Farley của Ford xác nhận bán tải điện cỡ trung mới sẽ có khả năng cung cấp điện cho ngôi nhà, tức tích hợp tính năng V2L hoặc thậm chí cả V2H.