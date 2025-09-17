Lý do ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' lan tỏa mạnh mẽ

Sau một tháng ra mắt, “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” đã trở thành một trong những bài hát khơi gợi niềm tự hào quê hương đất nước được lan tỏa nhiều nhất trên mạng xã hội.

Tính riêng trong một tháng, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai do ca sĩ Tùng Dương thể hiện đạt hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 50 triệu lượt nghe và sử dụng âm thanh trên các nền tảng mạng xã hội và nhạc số. Trước đó, ca khúc cũng liên tục đạt top trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến trong 2 tuần đầu ra mắt. Hàng loạt tiết mục đồng diễn ở nhiều tổ chức, trường học diễn ra đầy cảm xúc trong tiếng nhạc của ca khúc này.

MV thiên thời - địa lợi - nhân hòa

MV ra đời vào thời điểm cả xã hội hướng về những cột mốc lớn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và chuỗi hoạt động văn hoá, giáo dục gắn với lòng tự tôn dân tộc. Bài hát đặt vừa lúc ấy, không lên gân hoài niệm, mà chuyển hóa cảm xúc thành một lời kêu gọi bước tiếp đã nhận được sự đồng cảm rộng rãi của mọi thế hệ.

“Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” khơi gợi niềm tự hào quê hương đất nước.

Thành công của MV đến từ những lựa chọn nghệ thuật có chủ ý. Về hình ảnh, từng khung cảnh, gam màu và biểu tượng (lá cờ, không gian đô thị, thế hệ trẻ) được xử lý khéo léo để vừa gợi nên sự gần gũi, thân thuộc, vừa có tính biểu tượng mạnh mẽ. Về âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã phá vỡ thói quen lựa chọn ballad và đưa vào chất liệu Dance/EDM vào tác phẩm, tạo ra một nền tảng tiết tấu hiện đại, dễ đồng bộ hóa cho vũ đạo, clip ngắn, cover và remix. Nhờ đó, ca khúc vừa giữ được chiều sâu, vừa có “ngôn ngữ” dễ được khán giả trẻ tiếp nhận, giúp ca khúc lan tỏa nhanh trên các nền tảng âm nhạc số.

Đặc biệt, sự cộng hưởng giữa tài năng sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, giọng ca đầy nội lực và cảm xúc của divo Tùng Dương cùng thông điệp ý nghĩa của đơn vị đồng hành - Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã tạo nên một sản phẩm có cả tư duy nghệ thuật lẫn nội lực trình diễn, đại diện cho lời cam kết của mọi tầng lớp xã hội đồng hành cùng đất nước trên con đường bước vào kỷ nguyên mới thịnh vượng.

Ca khúc đi vào hơi thở đời sống

Điểm thành công của MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai là sự lan tỏa với tốc độ kỷ lục. Bài hát khơi gợi nhiều cảm xúc trong dịp Tết Độc lập, trở thành nguồn cảm hứng để khán giả ở nhiều lứa tuổi thực hiện những sản phẩm cover. Từ những màn đồng diễn hồn nhiên, trong trẻo của các em thiếu nhi ở Hà Nội trên sân trường, đến những cụ già ở TP.HCM say mê luyện tập cùng đoàn viên thanh niên và chiến sĩ Trung đoàn Gia Định… Tất cả đều ghi dấu bằng giai điệu quen thuộc này. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cùng với ca khúc đều rực sắc đỏ - màu cờ Tổ quốc thiêng liêng.

Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai là ca khúc mà khi nghe, khán giả khó có thể ngồi yên vì âm nhạc sôi động và đầy cảm hứng. Ảnh chụp trang cá nhân ca sĩ Tùng Dương.

Sau một thời gian ngắn, ca khúc đã đi vào ngóc ngách đời sống, vượt xa giới hạn của một sản phẩm âm nhạc kỷ niệm. Điệp khúc “Vươn vai Việt Nam, độc lập tự do, màu cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay” đã trở thành câu hát nhẩm quen thuộc trong nhiều buổi sinh hoạt tập thể, những chương trình văn nghệ của học đường hay các hoạt động cộng đồng. Không dừng lại ở đó, bài hát còn nhanh chóng được đưa vào các hội diễn và những đêm nhạc lớn nhỏ, hứa hẹn tiếp tục lan tỏa sau một tháng ra mắt.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động bày tỏ niềm vinh dự khi ca khúc được cất lên trong lễ khai giảng năm học mới trên cả nước. Ảnh chụp trang cá nhân nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Thông điệp ý nghĩa

Ca khúc không chỉ gắn với một dịp lễ lớn mà còn truyền tải thông điệp “Tự hào tiếp bước tương lai” - thông điệp mà NCB lựa chọn làm tuyên ngôn kỷ niệm 30 năm thành lập.

Đại diện ngân hàng NCB cho biết ngân hàng vui mừng và tự hào vì có cơ hội là một trong những doanh nghiệp đồng hành, góp phần ca ngợi Tổ quốc thông qua âm nhạc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh.

“Thông điệp mà ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai mang đến cũng là những gì mà NCB muốn gửi gắm và lan tỏa đến cộng đồng. Đó là tinh thần tiến bước, chuyển đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của đất nước để kiến tạo tương lai rực rỡ. Với khát khao đồng hành cùng sự đổi thay và phát triển không ngừng của đất nước, với tinh thần sáng tạo, tiên phong, NCB sẵn sàng để bước sang một giai đoạn mới, tự hào tiếp nối những thành quả đã có để mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và đóng góp vào công cuộc kiến tạo tương lai rực rỡ của đất nước”, ông Tạ Kiều Hưng - Tổng giám đốc NCB cho biết.

Tựa đề bài hát gói gọn ba tầng ý nghĩa gồm niềm tự hào là người Việt Nam, sự kiên định trong hiện tại và khát vọng bước tiếp để hướng tới tương lai tươi sáng và bền vững. Ở đó, sự tự hào không chỉ là cảm xúc để gợi nhớ, mà là động lực nuôi dưỡng niềm tin, khơi dậy sáng tạo và thúc đẩy khát vọng vươn xa, cùng nhau viết tiếp hành trình dựng xây một Việt Nam ngày càng rạng rỡ và phồn vinh.