Lý do Cần Giờ, Côn Đảo có thể là 'thiên đường' xe điện của TP.HCM

Cần Giờ, Côn Đảo của TP.HCM cũng như một số đảo khác ở Việt Nam sở hữu những đặc điểm cho phép xe điện trở thành phương tiện giao thông quan trọng.

Trong báo cáo tóm tắt đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông thành phố do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM) công bố, Cần Giờ và đặc khu Côn Đảo sẽ là những khu vực được TP.HCM đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh.

Tính biệt lập được cho là đặc điểm có thể giúp Cần Giờ, Côn Đảo trở thành những "thiên đường" mới tại TP.HCM dành cho xe điện, bao gồm ôtô, xe máy cũng như phương tiện giao thông công cộng thuần điện.

Tính biệt lập

Một trong những khó khăn của cư dân sinh sống tại hệ thống đảo trên lãnh thổ Việt Nam là tính biệt lập. Cư dân đảo gần như chỉ có thể qua lại đất liền bằng tàu biển, phà biển hoặc các loại thuyền lớn, do không phải đảo nào cũng sở hữu một sân bay.

Khó khăn trong kết nối giao thông ngoài ảnh hưởng khả năng đi lại còn tác động đến nguồn cung điện và xăng dầu - vốn đóng vai trò quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Kết nối giao thông giữa đất liền với đảo khá hạn chế. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Trong đó, việc vận chuyển xăng dầu từ đất liền được cho là tương đối khó khăn với phần lớn đảo ở Việt Nam.

Không phải đảo nào cũng có sẵn kho chứa quy mô lớn cũng như cảng tiếp nhận nhiên liệu. Việc vận chuyển xăng dầu ra đảo khá hạn chế và gần như phụ thuộc vào tàu chở hàng hoặc xe bồn trên các chuyến phà, do nước ta chưa thiết lập bất kỳ hệ thống dẫn dầu xuyên biển nào.

Ngược lại, khá nhiều đảo ở Việt Nam đã có thể kết nối với mạng lưới điện quốc gia. Chẳng hạn, đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang mới đã kết nối lưới điện quốc gia từ tháng 2/2014. Đảo Cần Thạnh thuộc xã Cần Giờ (TP.HCM) cũng đã hòa lưới điện quốc gia từ năm 2022.

Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang mới) đã hòa lưới điện quốc gia từ năm 2014. Ảnh: Trương Khởi.

Đặc khu Côn Đảo của TP.HCM chưa kết nối lưới điện nhưng dự kiến đến quý IV năm nay, hệ thống cáp ngầm xuyên biển sẽ hoàn thành, cho phép người dân Côn Đảo tiếp cận mạng lưới điện quốc gia.

Nhìn chung, nguồn cung điện tại phần lớn đảo ở Việt Nam đang ở trạng thái ổn định nhờ được hòa lưới điện quốc gia. Trong khi đó, việc vận chuyển xăng dầu vẫn phụ thuộc nhiều vào đường biển, tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng thậm chí đứt gãy nguồn cung do thời tiết và các vấn đề liên quan khác.

Xe máy điện có là giải pháp?

Với các lý do kể trên, xe máy điện nói riêng và phương tiện giao thông thuần điện nói chung đang đứng trước cơ hội phát triển tại các khu dân cư trên đảo ở Việt Nam.

Việc nguồn cung điện có phần ổn định hơn sẽ giúp người dân dễ dàng nạp lại năng lượng cho xe khi cần.

Ở chiều hướng ngược lại, vận chuyển xăng dầu còn tương đối khó khăn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng phương tiện giao thông động cơ đốt trong nếu nhu cầu tăng cao trong tương lai.

Như đã đề cập phía trên, tính biệt lập là đặc trưng trong phần lớn hệ thống đảo tại Việt Nam. Việc di chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ gần như chỉ gói gọn trong phạm vi đảo, khiến quãng đường di chuyển hàng ngày thường không quá lớn.

Nhu cầu di chuyển đường bộ tại các đảo ở Việt Nam thường không quá lớn. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Khi xét đến yếu tố này, phạm vi hoạt động của xe điện không còn là mối quan tâm lớn của khách hàng. Phần lớn ôtô điện và xe máy điện tại Việt Nam sở hữu phạm vi hoạt động tối đa mỗi lần sạc đủ để đáp ứng quãng đường di chuyển không quá lớn trên các đảo.

Nếu các khu vực này có thể phát triển một mạng lưới sạc công cộng hoàn chỉnh, người dân có thể nạp lại năng lượng cho phương tiện tương đối dễ dàng.

Những lợi thế này giúp cho quá trình chuyển đổi xăng-điện ở các đảo tại Việt Nam có thể diễn ra thuận lợi. Một chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ giúp người dân chủ động chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, bởi chi phí mua xe luôn là một bài toán cần lời giải.

Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông của TP.HCM nhắm đến đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh ở Cần Giờ và đặc khu Côn Đảo nhiều khả năng sẽ bao gồm các chính sách hỗ trợ này.

Bên cạnh đó, nhiều hãng xe máy điện ở Việt Nam như VinFast, Yadea cũng cung cấp chương trình giảm giá, hỗ trợ thu xăng đổi điện để đẩy mạnh quá trình điện hóa phương tiện giao thông 2 bánh.

Phương tiện giao thông thuần điện tỏ ra phù hợp với đặc thù tại các đảo ở Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Nhìn chung, so với nhiều khu vực khác trên đất liền, các đảo ở Việt Nam sẽ phù hợp hơn cho việc chuyển đổi giao thông xanh.

Nếu có chính sách phù hợp, Cần Giờ hay đặc khu Côn Đảo hoàn toàn có thể trở thành "thiên đường" mới dành cho xe điện ở TP.HCM.

Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang mới) đặt mục tiêu sở hữu 100% xe bus sử dụng điện và năng lượng xanh ngay trong năm nay. Từ năm 2030 trở đi, tỷ lệ phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh tại đặc khu đạt tối thiểu 50%, còn 100% đội xe taxi trên đảo sẽ sử dụng điện, năng lượng xanh...