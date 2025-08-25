Lý do chiếc Dodge Charger thuần điện bị chủ xe gọi là 'vô dụng'

Chiếc xe cơ bắp thuần điện gặp nhiều lỗi, khiến chủ xe bực mình đến mức gọi chiếc xe là vô dụng.

Theo Carscoops, xe cơ bắp thuần điện từng được cho là sẽ bắt đầu một thời đại mới, nhưng thực tế lại không như mong đợi. Dù Dodge có thể không muốn thừa nhận, những chiếc Charger Daytona đang phải trải qua giai đoạn tương đối khó khăn.

Trong quý đầu năm, Dodge Charger Daytona chỉ bán được 2.115 xe tại Bắc Mỹ, khiến hãng xe cơ bắp thuộc tập đoàn Stellantis phải khai tử phiên bản R/T tiêu chuẩn.

Thậm chí, chiếc Charger R/T Daytona mà vị khách hàng có tên Nicholas Sharrett thuê hồi tháng 5 còn gây ra khá nhiều rắc rối cho chủ xe, đến mức người này đã mô tả chiếc xe cơ bắp thuần điện là “gần như vô dụng”.

Cốp xe phía sau là chi tiết khiến Nicholas Sharrett cảm thấy thất vọng nhất. Dodge đã không bổ sung tính năng mở cốp trên chìa khóa thông minh, cũng không bố trí nút bấm hay chốt khóa nào trong khoang lái.

Cách duy nhất để mở cốp là nhấn vào một nút cao su nhỏ đặt trên đèn hậu. Tuy nhiên, nút bấm đó không hoạt động kể từ thời điểm Nicholas Sharrett nhận xe. Người này cho biết cách duy nhất để chất đồ vào cốp là hạ hàng ghế thứ hai và ném hành lý ra sau.

Nicholas Sharrett cho biết cửa lái của xe bị lệch nghiêm trọng đến mức cọ vào thân xe ở 3 điểm khác nhau khi đóng, thậm chí làm bong lớp sơn.

Một xưởng sửa chữa cách nhà chủ xe này hơn 160 km đã cố gắng xử lý tình trạng lệch khung cửa, nhưng thông báo với Nicholas Sharrett rằng Stellantis sẽ từ chối sơn lại phần bong sơn.

Cửa phụ cũng gặp lỗi gần như trong khoảng một nửa thời gian sử dụng. Nếu cần mở cửa bên phụ, Nicholas Sharrett cho biết phải thực hiện từ phía ghế lái. Người này cho biết nhận được thông báo lỗi trên hệ thống thông tin giải trí Uconnect gần như mỗi lúc khởi động xe.

Khi điều chỉnh cho ghế lái trượt về trước, ghế sẽ lập tức tự động trượt về phía sau ngay khi đến điểm gần nhất với vô lăng. Lỗi này từng khiến con gái 7 tuổi của chủ xe bị kẹt lại khi cô bé cố gắng trèo ra khỏi xe từ ghế sau.