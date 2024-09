Lý do cựu Phó chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bình Dương bị bắt

Trưa 11/9, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Mười Bảy (48 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Bà Bảy bị bắt để điều tra với các hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015, bà Bảy quen biết với và bà Tâm (57 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương). Do cần tiền, bà Bảy đã nhiều lần vay tiền của bà Tâm và một số người khác.

Bà Bảy biết ông Q. có nhu cầu bán 2 nền đất tại thành phố Bến Cát, nên đã yêu cầu ông này đưa thông tin để tìm người mua.

Do tin tưởng, ông Q. đã đưa cho bà Bảy mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính để đi photo. Tuy nhiên, bà Bảy không đem photo mà nhờ người làm giả 2 cuốn sổ đỏ với giá 1 triệu đồng.

Khi có được sổ đỏ giả, bà Bảy còn tự ý làm giả các hợp đồng mua bán, ủy quyền tài sản của người khác sang cho mình.

Sau khi có những giấy tờ giả, bà Bảy mang đến thế chấp cho bà Tâm để vay 1,45 tỷ đồng . Bà Tâm nhiều lần liên hệ đòi tiền, nhưng bà Bảy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Phát hiện mình bị lừa, bà Tâm đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi phạm tội của bà Bảy và tiến hành khởi tố vụ án.

Bà Trần Thị Mười Bảy, từng giữ chức Phó chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bình Dương. Năm 2020, bà Bảy xin nghỉ việc theo nguyện vọng và được chấp thuận.

Cùng ngày, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội An ninh phát hiện tài khoản Facebook “Hạnh Sunny” có hành vi đặt làm 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Dầu Tiếng xác định tài khoản Facebook trên là của bà N.T.H. (SN 1976; thường trú tại xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Đội An ninh Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp Công an xã Định Hiệp tổ chức lực lượng đón lõng, bắt quả tang khi bà N.T.H. đang nhận bưu phẩm là 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Qua đấu tranh, bà N.T.H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an huyện Dầu Tiếng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.H. với số tiền 20 triệu đồng.