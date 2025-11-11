Lý do Đà Nẵng trở thành 'điểm sáng' trên bản đồ du lịch MICE

Không phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE quốc tế.

Không chỉ sở hữu hạ tầng hiện đại và đồng bộ, hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, Đà Nẵng còn được đánh giá cao nhờ trải nghiệm du lịch MICE khác biệt.

Đà Nẵng hút khách MICE nhờ ưu thế vượt trội

Với bờ biển trải dài, hạ tầng sự kiện ngày một hoàn thiện và mạng lưới khách sạn, resort, dịch vụ chất lượng cao, Đà Nẵng đang chuyển mình từ điểm đến du lịch nghỉ dưỡng thành trung tâm MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) hấp dẫn hàng đầu trong khu vực.

Đà Nẵng là một trong những điểm đến MICE hấp dẫn trong nước và khu vực.

Xét riêng về tiềm năng du lịch MICE, Đà Nẵng sở hữu tổ hợp lợi thế độc đáo, tạo nên “hệ sinh thái MICE” toàn diện và hấp dẫn. Các trung tâm hội nghị tiêu chuẩn quốc tế nằm sát biển, sân bãi lớn cho hoạt động ngoài trời cùng hệ thống khách sạn 4-5 sao đẳng cấp. Tất cả tạo thành “hệ sinh thái MICE” đầy đủ, tiện lợi cho nhà tổ chức muốn triển khai mô hình kết hợp hội họp, triển lãm, trải nghiệm.

Thế mạnh dồi dào về tài nguyên du lịch với đa dạng loại hình núi, biển, sông cùng vị trí trung tâm, dễ dàng di chuyển đến di sản văn hóa thế giới như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và cố đô Huế giúp Đà Nẵng có thể xây dựng hành trình trải nghiệm kết hợp công việc và du lịch thú vị cho du khách.

Sun World Ba Na Hills biến MICE thành trải nghiệm độc bản

Trong chuỗi cung ứng MICE của Đà Nẵng, Sun World Ba Na Hills như điểm nhấn độc bản và “sân chơi” MICE vượt trội, nơi các thương hiệu lớn tạo nên sự kiện mang dấu ấn riêng.

Sự kiện của thương hiệu được tổ chức ở Cầu Vàng.

Ưu thế lớn nhất của Sun World Ba Na Hills là sự khác biệt về vị trí và không gian. Tọa lạc ở độ cao 1.487 m với khí hậu lý tưởng, Ba Na Hills mang đến khung cảnh mây trời độc bản. Đặc biệt,với lợi thế cùng hệ sinh thái của Tập đoàn Sun Group, Sun World Ba Na Hills dễ dàng kết hợp khách sạn, resort đẳng cấp trong hệ thống như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Mercure Danang French Village Bana Hills hay Premier Village Danang Resort để tạo nên hành trình trải nghiệm “all in one”… giúp tối ưu ngân sách và lịch trình.

Hoạt động teambuilding tổ chức tại quảng trường Nhật thực.

Các quảng trường Noel Plaza, quảng trường Nhật thực hay không gian huyền bí bên trong lâu đài Mặt trăng là lựa chọn lý tưởng cho sự kiện MICE mang dấu ấn riêng của thương hiệu như gala dinner, lễ vinh danh, showcase hay ra mắt thương hiệu.

Đặc biệt, Cầu Vàng - kỳ quan thế giới mới, có thể trở thành bối cảnh độc quyền cho các sự kiện mang tính chất nghệ thuật sáng tạo như show diễn thời trang “Dạo bước trên mây” năm 2018 hay lễ hội âm nhạc trực tuyến “United We Stream Asia” đình đám vào năm 2020. Không ít thương hiệu quốc tế lớn sẵn sàng đầu tư mạnh tay để tổ chức sự kiện đặc biệt, mang dấu ấn riêng của thương hiệu trên cây cầu huyền thoại vào lúc hoàng hôn.

Khung cảnh huyền ảo, lung linh tại Quảng trường Nhật thực của sự kiện do ê-kíp đạo diễn LongKan thực hiện.

Những ưu thế vượt trội về không gian, hạ tầng và dịch vụ đưa Sun World Ba Na Hills trở thành lựa chọn hàng đầu cho sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Tiêu biểu có thể kể đến sự kiện vinh danh thành viên xuất sắc toàn quốc (MDRT 2025) của thương hiệu do ê-kíp đạo diễn LongKan thực hiện với buổi dạ tiệc âm nhạc huyền bí và hoành tráng tại sân khấu quảng trường Nhật thực. Hay thương hiệu rượu rum cao cấp khác của Guatemala chọn lâu đài Mặt trăng để tổ chức sự kiện thưởng rượu "trên mây" độc đáo, kết hợp ẩm thực, âm nhạc và cigar giữa khung cảnh mây trời.

Bày tỏ sự hài lòng về Bà Nà khi tham gia tổ chức sự kiện toàn cầu cho thương hiệu quốc tế lớn tại đây, ông Kunal Avanti - đạo diễn nghệ thuật của Magnanimous, đơn vị tổ chức sự kiện đến từ Ấn Độ - chia sẻ: “Chúng tôi từng tổ chức nhiều sự kiện trên thế giới tại Dubai, Malaysia, Sangri-la (Trung Quốc), Jaipur (Ấn Độ)… nay chúng tôi tìm kiếm địa điểm có thể tạo nên dấu ấn cho sự kiện quan trọng của thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Không chọn từng điểm đến riêng lẻ, chúng tôi chọn hệ sinh thái có thể vận hành như bộ máy tinh vi, đáp ứng mọi nhu cầu từ lưu trú, di chuyển, đến trải nghiệm độc đáo và tổ chức sự kiện chuẩn quốc tế”.

Không gian rộng lớn và hoành tráng của Quảng trường Nhật thực là địa điểm lý tưởng cho hoạt động, sự kiện của du lịch MICE.

Tương lai, sự hiện diện của Sun PhuQuoc Airways - thương hiệu hàng không mới ra mắt của Sun Group với việc mở rộng mạng lưới bay, kết nối thị trường quốc tế và thành phố lớn trong nước đến Đà Nẵng hứa hẹn hoàn thiện hệ sinh thái du lịch MICE đẳng cấp gắn với Sun World Ba Na Hills, tiếp thêm sức mạnh cho Đà Nẵng vươn xa hơn trên bản đồ du lịch MICE quốc tế.