Lý do đình chỉ điều tra vụ mua kit xét nghiệm của Việt Á ở Cần Thơ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự liên quan đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra trong giai đoạn 2020 - 2021, tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và CDC TP Cần Thơ liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

CDC Cần Thơ.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, cả Bệnh viện Đa khoa và CDC TP Cần Thơ đều nhiều lần mượn khẩn cấp kit xét nghiệm từ các doanh nghiệp để phục vụ chống dịch, sau đó mới lập hồ sơ chỉ định thầu để hoàn thiện thủ tục thanh toán.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ từ năm 2020-2021 đã mượn, mua hơn 19.900 kit test Covid-19 của Công ty Việt Á sản xuất, đã thanh toán hơn 3.400 kit test và sinh phẩm, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng , đơn giá từ 470.000 - 509.000 đồng/test; còn lại 16.500 test chưa thanh toán. Một số hợp đồng thực hiện không đúng quy trình, gây thiệt hơn 1,1 tỷ đồng .

Trong khi đó, CDC TP Cần Thơ thông qua Công ty Hợp Nhất đã mua, mượn gần 50.000 kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, tổng giá trị thanh toán hơn 20,3 tỷ đồng , hiện còn mượn hơn 193.700 test chưa thanh toán.

Kết quả điều tra cho thấy, việc mượn kit xét nghiệm dùng trước và lập hồ sơ thanh toán sau của các đơn vị diễn ra trong tình huống cấp bách, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp năm 2021.

Các cá nhân liên quan gồm ông Trần Quốc Luận - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Quang Thống - nguyên Giám đốc CDC TP. Cần Thơ, ông Huỳnh Minh Trúc - Giám đốc CDC TP. Cần Thơ cùng một số cán bộ khoa Dược, khoa xét nghiệm được xác định không vụ lợi cá nhân. Sai phạm chủ yếu xuất phát từ áp lực tiến độ, nguồn cung xét nghiệm khan hiếm trong bối cảnh cả nước thực hiện giãn cách.

Căn cứ khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự, cơ quan điều tra nhận định, hành vi của các cá nhân trên không còn nguy hiểm cho xã hội, đủ cơ sở miễn trách nhiệm hình sự. Vì vậy, quyết định đình chỉ điều tra vụ án đã được ban hành và toàn bộ hồ sơ chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ để xem xét theo thẩm quyền.

Đồng thời, Công an TP. Cần Thơ kiến nghị Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và CDC TP. Cần Thơ tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính đối với tập thể và cá nhân có liên quan.