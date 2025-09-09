Lý do phụ nữ Nhật Bản chán hôn nhân, tình dục

Ngày càng nhiều phụ nữ Nhật Bản chọn sống ngoài khuôn mẫu hôn nhân và tình dục truyền thống. Họ coi đó là gánh nặng, ưu tiên tìm kiếm tự do.

Phụ nữ Nhật Bản không còn ưu tiên chuyện kết hôn, tình dục. Ảnh: Reuters.

Tình dục luôn là chủ đề được xã hội quan tâm, từ khảo sát chính thức của chính phủ, nghiên cứu học thuật cho đến thăm dò ý kiến trên tạp chí. Điểm chung mà các nghiên cứu chỉ ra: thái độ với tình dục đang thay đổi, khác biệt rõ giữa các thế hệ, đặc biệt ở phụ nữ, theo Japan Today.

Người trẻ ít mặn mà

Khảo sát quốc gia về hành vi tình dục thanh thiếu niên do Hiệp hội Giáo dục Giới tính Nhật Bản thực hiện cho thấy mức độ quan tâm của nữ sinh trung học với chuyện thân mật hầu như không thay đổi so với 30 năm trước.

Tỷ lệ nữ sinh từng quan hệ tình dục chỉ ở mức 14,8%, bằng một nửa so với năm 2005.

Không ít bạn trẻ cho rằng tình dục đi kèm nhiều rủi ro như bệnh lây qua đường tình dục, mang thai ngoài ý muốn, thậm chí bạo lực. Một số nữ sinh kể lại việc chỉ cần một cử chỉ thân mật nhỏ cũng bị nam sinh vượt giới hạn, khiến họ cảm thấy sợ hãi.

Phụ nữ Nhật Bản đang ít quan hệ vì kèm nhiều rủi ro như bệnh lây qua đường tình dục. Ảnh: Reuters.

Nghiên cứu của Đại học Tokyo về tỷ lệ còn trinh trắng cho thấy cứ 10 người Nhật Bản ở độ tuổi 30 thì có một người chưa từng quan hệ tình dục. Số người hoàn toàn tránh tình dục khác giới ngày càng tăng.

Không chỉ giới trẻ, nhiều phụ nữ trưởng thành cũng chọn sống độc thân thay vì bước vào mối quan hệ. Có người cho rằng cuộc sống của họ phong phú hơn khi không phải chịu áp lực từ đàn ông.

Có người vẫn muốn kết hôn, nhưng nhấn mạnh rằng hôn nhân không đồng nghĩa với việc phải gắn bó tình dục.

Tìm niềm vui ngoài hôn nhân

Không ít cặp vợ chồng Nhật Bản phàn nàn về tình trạng "sexless" - quan hệ ít hơn một lần mỗi tháng. Khảo sát năm 2024 của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản cho thấy gần 48,3% người đã lập gia đình rơi vào tình trạng này. Đáng chú ý, 40% phụ nữ thừa nhận hoàn toàn không còn hứng thú.

Nguyên nhân phổ biến là gánh nặng công việc, chăm sóc con cái, nhà cửa khiến phụ nữ coi đó như "một việc nhà" nữa phải làm. Nhiều gia đình cũng cho con ngủ chung giường để tiện chăm sóc, nhưng điều này lại khiến đời sống vợ chồng xa cách hơn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy. Vẫn có phụ nữ kể rằng sau kết hôn, chuyện chăn gối còn đều đặn và vui vẻ hơn lúc yêu. Một số người lớn tuổi lại nhìn nhận tình dục chỉ là phần phụ trong hôn nhân, có cũng được, không có cũng không sao.

Phụ nữ Nhật Bản đang lựa chọn cách định hình đời sống tình dục của riêng mình. Ảnh: foly/Pixta.

Một xu hướng nổi lên là phụ nữ chi tiêu ngày càng nhiều cho các quán bar dành cho nữ, dịch vụ giải trí người lớn hoặc đơn giản là sử dụng đồ chơi tình dục.

Theo dự báo, ngành sản xuất đồ chơi tình dục tại Nhật Bản tăng trưởng hơn 10% trong giai đoạn 2024-2025, nhờ thiết kế tập trung cho nữ giới. Nhiều phụ nữ cho rằng tự thỏa mãn giúp họ chủ động, không phải lo thất vọng hay gánh thêm trách nhiệm từ bạn đời.

Một người phụ nữ 45 tuổi chia sẻ: "Tôi không cần lo lắng anh ta có hài lòng hay không. Tôi có thể tự đáp ứng nhu cầu của mình, khi nào muốn, theo cách tôi muốn".

Dữ liệu cho thấy sự thờ ơ của phụ nữ Nhật Bản với quan hệ dị tính và hôn nhân đang ngày càng tăng. Người trẻ bận rộn với học tập, sự nghiệp, ít ưu tiên chuyện tình cảm. Người lớn tuổi lại khẳng định họ vẫn hạnh phúc và an toàn dù không cần đàn ông bên cạnh.

Một phụ nữ 69 tuổi nói: "Tôi không cần đàn ông khi 20 tuổi, khi 40 tuổi cũng vậy, và bây giờ chắc chắn càng không. Tôi cũng chuẩn bị sẵn để đảm bảo cuộc sống sau này".