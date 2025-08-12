Lý do thu quyết định chi trả tiền của 188 trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát

188 trái chủ được bồi thường từ vài trăm triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, các trái chủ này hiện trong tình trạng đã chết hoặc chuyển nhượng, tặng, cho... nên Thi hành án TP.HCM thu hồi quyết định chi trả tiền của các trái chủ này.

Cơ quan Thi hành án TP.HCM đã ban hành Quyết định 69/QĐ-THADS, qua đó thu hồi một phần quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699/QĐ-THADS ngày 17/6/2025 của Cục trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM, về thi hành án vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2.

Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2. Ảnh: Tân Châu.

Theo đó, Thi hành án dân sự TP.HCM thu hồi quyết định chi trả tiền bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bồi thường cho 188 trái chủ, các công ty liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo danh sách 188 trái chủ ban hành kèm theo của Thi hành án TP.HCM, số tiền bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường từ vài trăm triệu đồng đến hơn 4,5 tỷ đồng /trái chủ. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 tháng, 188 trái chủ có tên chính thức trên hồ sơ pháp lý vẫn chưa đến thực hiện thủ tục nhận chi trả tiền.

Thi hành án TP.HCM cho biết, 188 trái chủ nêu trên hiện trong tình trạng đã chết hoặc chuyển nhượng , tặng, cho...

Giai đoạn 2 vụ Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát, bản án phúc thẩm buộc bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ. Thi hành án dân sự TP.HCM đã chi trả được 2 đợt với tổng cộng gần 8.000 tỷ đồng cho hơn 41.000 trái chủ, theo tỷ lệ đợt 1 là 24,81%, đợt 2 là 24,53%.