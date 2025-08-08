Lý do tòa trả hồ sơ vụ án 14 cựu cán bộ Hải quan tiếp tay buôn lậu

HĐXX quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao để điều tra bổ sung vụ án có dấu hiệu đồng phạm liên quan 14 cựu cán bộ Hải quan Hải Phòng tiếp tay cho buôn lậu.

Chiều 7/8, TAND TP Hải Phòng trả hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan Cảng 2 Hải Phòng và các đơn vị liên quan.

22 bị cáo bị xét xử về các tội danh: Buôn lậu; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó 14 bị cáo là cựu cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 Hải Phòng.

Căn cứ kết quả xét hỏi kết luận tại phiên tòa, HĐXX xét thấy tài liệu điều tra, lời khai của các bị cáo Ngô Quang Tuyên (Kế toán Công ty Tài Lộc), Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc), Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty Tài Lộc) và một số bị cáo tại phiên tòa thể hiện giữa Tuyên - Lộc có sự bàn bạc, trao đổi, thống nhất trong vận hành, điều hành Công ty Tài Lộc và 16 công ty khác do bị cáo Tuyên, Lộc đồng thành lập.

Hơn 30 luật sư tham dự bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa.

Ngoài hoạt động của các công ty trên, để có sự bàn bạc, trao đổi, thống nhất giữ Tuyên và Lộc, Long và nhân viên thủ tục hải quan tại cảng thực hiện các giao dịch thông qua sự chỉ đạo trực tiếp của Lộc và Tuyên.

Việc giao dịch giữa cán bộ hải quan chuyển tiền giao dịch để thông quan hàng hóa, Tuyên, Lộc đều nắm được, chỉ đạo cho thực hiện. Trong đó, vai trò chỉ đạo chính thuộc về Long, Tuyên. Do vậy việc truy tố bị cáo Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Quang Long về tội đưa hối lộ mà không xem xét đến hành vi của Nguyễn Tài Lộc có đồng phạm hay không với các bị cáo Tuyên, Long về việc đưa hối lộ là còn thiếu sót.

Theo HĐXX, lời khai của bị cáo Tô Thị Thu Hương (Đội phó Đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2) khi bị cáo nhận được tiền từ Tài, Hương đều được Nguyễn Văn Khiêm, Đỗ Trung Tuyến, Đặng Hoàng Lân là Đội trưởng và bị cáo Lân được trích lại %. Tuy nhiên, trong hồ sơ cũng như tại phiên tòa, chỉ có bị cáo Lân là thừa nhận hành vi trên, còn Khiêm, Tuyến đều không thừa nhận.

Hương khai bị cáo Tài xin ý kiến chỉ đạo giảm tiền chi hải quan của doanh nghiệp, Hương yêu cầu Tài báo cáo, xin ý kiến của Khiêm, Tuyến và Tài báo cáo lại, sau đó báo cáo lại Hương sự đồng ý của đội trưởng.

Các bị cáo trong ngày xét xử thứ 2.

Theo lời khai của Hương, Khiêm, Tuyến trong thời gian làm Đội trưởng Đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2, ngồi cùng phòng, cùng dãy bàn làm việc với Hương. Trong thời gian dài, nhiều lần Tài, Hương cùng cán bộ hải quan khác mang tiền để trên bàn làm việc của Hương nên Khiêm, Tuyến hoàn toàn có thể kiểm soát được việc đưa tiền của các nhân viên dưới quyền của Hương.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra chưa làm rõ được lời khai, chưa thực hiện đúng như các biện pháp điều tra cần thiết khác, chưa tiến hành đối chất giữa Hương, Tài, Khiêm, Tuyến để xác định Khiêm, Tuyến có biết và chỉ đạo việc nhận tiền hối lộ và thực tế nhận tiền hối lộ từ bị cáo Hương không.

Đồng thời cần xem xét, đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của đối tượng Khiêm, Tuyến với chức trách là Đội trưởng Chi cục hải quan Cảng 2 để xác định hành vi của Khiêm, Tuyến có phải chịu trách nhiệm hình sự thuộc nhóm tội phạm về chức vụ hay không.

Bên cạnh đó còn nhiều hành vi, tình tiết liên quan của nhiều bị cáo cần phải được điều tra làm rõ trong vụ án này.

Từ các nhận định nêu trên, HĐXX quyết định trả lại hồ sơ điều tra bổ sung đối với các bị cáo Ngô Quang Tuyên và đồng phạm bị truy tố về tội Buôn lậu, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho VKSND Tối cao để điều tra bổ sung những vấn đề liên quan.