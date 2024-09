Lý do trưởng Văn phòng công chứng ở Tây Ninh bị bắt

Lừa đảo làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng

Công an Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1984) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.