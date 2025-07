Lý do tỷ phú Jeff Bezos 'bỏ túi' hơn 5 tỷ USD trong ngày cưới

Jeff Bezos dự định bán 25 triệu cổ phiếu Amazon trị giá 5,4 tỷ USD ngay trong ngày cưới 27/6, theo hồ sơ ông nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ.

Jeff Bezos tổ chức đám cưới tại Venice, Italy hôm 27/6. Ảnh: Reuters.

Tổng tài sản của Jeff Bezos đã tăng lên 237 tỷ USD sau phiên giao dịch ngày 27/6, theo thống kê của Forbes Real Time Billionaires. Barron's đưa tin sự gia tăng này xuất phát từ việc nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Amazon.com đã lên kế hoạch bán 25 triệu cổ phiếu của “gã khổng lồ” thương mại điện tử và điện toán đám mây vào đúng ngày cưới. Số cổ phiếu này trị giá khoảng 5,4 tỷ USD , tương đương mức giá trung bình 217,12 USD /cổ phiếu.

Ngày 27/6, Bezos đã nộp thông báo về kế hoạch bán cổ phiếu lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Tuy nhiên, các con số thực tế có thể khác so với dự kiến, và không loại trừ khả năng giao dịch cuối cùng chưa được thực hiện.

Amazon hiện chưa đưa ra phản hồi khi được đề nghị bình luận về động thái của Bezos.

Nếu giao dịch diễn ra đúng như hồ sơ công bố, Bezos vẫn sẽ nắm giữ lượng lớn cổ phần sau thương vụ, đây cũng là đợt bán cổ phiếu đầu tiên của ông trong năm 2025. Theo hồ sơ khác gửi lên SEC, trước khi thực hiện giao dịch, ông sở hữu 908,8 triệu cổ phiếu Amazon trong tài khoản cá nhân.

Đợt bán cổ phiếu gần nhất của Bezos diễn ra trong hai ngày 12 và 13/11 năm ngoái, khi ông bán tổng cộng 3,3 triệu cổ phiếu, thu về 678 triệu USD , với mức giá trung bình 205,44 USD /cổ phiếu.

Ảnh cưới của Jeff Bezos và Lauren Sánchez. Ảnh: Reuters.

25 triệu cổ phiếu mà Bezos dự định bán lần này là lượng cổ phiếu ông nhận được từ tháng 7/1994, khoảng ba năm trước khi Amazon chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán vào tháng 5/1997.

“Inside Scoop” là chuyên mục thường kỳ của Barron’s, chuyên đưa tin về các giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo cấp cao, thành viên hội đồng quản trị - những người được gọi là “người nội bộ” - cũng như các cổ đông lớn, chính trị gia và các nhân vật có tầm ảnh hưởng. Do thuộc diện “người nội bộ”, họ bắt buộc phải công bố các giao dịch cổ phiếu với SEC hoặc các cơ quan quản lý liên quan.

Bezos và Lauren Sánchez đã làm lễ kết hôn sang trọng vào ngày 27/6 tại nhà thờ Basilica of San Giorgio Maggiore trên hòn đảo cùng tên ở Venice, Italy, dưới sự tham dự của khoảng 200-250 khách mời nổi tiếng như Oprah Winfrey, Kim - Khloé Kardashian, Leonardo DiCaprio, Tom Brady…

Buổi lễ kéo dài nhiều ngày, bao gồm tiệc chào đón, nghi thức chính và dạ tiệc tối với màn trình diễn “Can’t Help Falling in Love” do Matteo Bocelli biểu diễn. Sự kiện tốn khoảng 40-50 triệu euro và gây chú ý lớn cả tích cực lẫn tranh cãi vì ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương.