Lý do xe điện ngày càng phổ biến ở Trung Quốc

Phạm vi hoạt động cải thiện là một trong những yếu tố giúp xe điện tại Trung Quốc tăng trưởng doanh số tốt.

Một trong những lo ngại của khách hàng sử dụng xe điện là phạm vi hoạt động. Ở Trung Quốc, nhóm xe điện bao gồm ôtô thuần điện (BEV), xe điện phạm vi mở rộng (EREV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV) đều ghi nhận xu hướng tăng trưởng phạm vi hoạt động qua từng năm.

Chuyên trang Car News China dẫn thông tin từ ông Cui Dongshui - Thư ký Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) - cho biết tính đến cuối quý III, phạm vi hoạt động trung bình của nhóm xe BEV tại nước này đã đạt 528 km, công bố theo chu trình CLTC.

Phạm vi hoạt động thuần điện trung bình của PHEV tại Trung Quốc đạt 137 km, còn nhóm EREV có phạm vi hoạt động tối đa trung bình 205 km, tất cả đều dựa trên chu trình CLTC của Trung Quốc.

Dữ liệu của CPCA cho thấy so với thời điểm 2020, phạm vi hoạt động của BEV, PHEV và EREV tại quốc gia tỷ dân đã tăng thêm tương ứng lần lượt 103 km, 44 km và 80 km.

Phạm vi hoạt động xe điện tại Trung Quốc tăng liên tục Phạm vi hoạt động trung bình của BEV, PHEV và EREV tại Trung Quốc trong giai đoạn 2020-2025 (Số liệu: CPCA) Nhãn 2020 2022 2023 2024 3 quý đầu năm 2025 BEV km 425 470 509 468 528 PHEV

93 114 115 110 137 EREV

125 148 168 163 205

Trong nhóm BEV mà các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc ra mắt trong năm nay, số xe sở hữu phạm vi hoạt động tối đa dưới 300 km đã giảm dần. Phạm vi hoạt động 500-599 km chiếm ưu thế, tiếp theo là khoảng 600-699 km và 400-499 km.

Nhóm PHEV ra mắt trong 3 quý đầu năm có phạm vi hoạt động thuần điện phổ biến trong khoảng 100-149 km. Nhiều xe cũng sở hữu tầm hoạt động thuần điện trong các khoảng 150-199 km và 80-99 km.

Phạm vi hoạt động thuần điện của EREV tại Trung Quốc 3 quý đầu năm tập trung chủ yếu ở khoảng 150-199 km, tiếp theo là 200-249 km, rồi 250-299 km.

Nhìn chung, phạm vi hoạt động thuần điện của nhóm BEV, PHEV và EREV ngày càng tăng đang giúp thị trường xe xanh Trung Quốc tăng trưởng đáng kể. So với nửa đầu năm 2024, doanh số xe năng lượng mới (NEV) tại quốc gia tỷ dân tăng hơn 40%, đạt hơn 6,9 triệu xe.

Doanh số BEV tại Trung Quốc nửa đầu năm đạt 4,415 triệu xe, tăng trưởng 46,2%. Lượng tiêu thụ PHEV ở nước này cũng tăng 31,1% để đạt hơn 2,5 triệu xe.