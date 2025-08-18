Lý giải thỏ 'mọc sừng' ở Mỹ gây lo ngại toàn cầu

Những con thỏ ở bang Colorado (Mỹ) với phần u nhô ra như mọc sừng khiến nhiều người hoang mang, song giới khoa học khẳng định đây chỉ là biểu hiện của một loại virus khá phổ biến.

Một con thỏ mọc sừng được ghi nhận ở thành phố Fort Collins, bang Colorado, vào tháng 8. Ảnh: NBC.

Các nhà chức trách cho biết nhóm thỏ đuôi bông xuất hiện gần đây tại thành phố Fort Collins (bang Colorado) nhiễm virus Shope papillomavirus. Đây là loại virus đa phần vô hại, gây ra những u sùi giống mụn cóc mọc trên mặt, trông như chiếc sừng biến dạng.

Hình ảnh về chú thỏ mọc sừng lan truyền trên mạng đã làm dấy lên nhiều biệt danh kỳ dị như "thỏ Frankenstein", "thỏ quỷ dữ" hay "thỏ zombie".

Tuy nhiên, đây không phải loại virus mới xuất hiện. Gần một thế kỷ trước, virus Shope từng góp phần lý giải mối liên hệ giữa virus và ung thư, tương tự như cách virus papilloma ở người gây ung thư cổ tử cung. Loại virus này cũng được cho là đã tạo cảm hứng cho truyền thuyết lâu đời ở Bắc Mỹ về loài "jackalope" - thỏ mọc gạc như hươu nai.

Virus mang tên giáo sư Richard E. Shope, Đại học Rockefeller, người phát hiện bệnh ở thỏ đuôi bông từ những năm 1930.

Thông tin về những con thỏ kỳ lạ ở Fort Collins bắt đầu thu hút chú ý khi cư dân chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Một số người nói đây là cảnh tượng liên quan đến động vật đáng sợ nhất họ từng chứng kiến. "Cảnh tượng giống như trong ác mộng vậy. Chắc tôi sẽ phát hoảng nếu nhìn thấy chúng", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Truyền thông Mỹ cho biết nhiều người địa phương và chủ hộ chăn nuôi đang lo lắng quá mức về ảnh hưởng và mức độ nghiêm trọng của tình hình thỏ "mọc sừng".

Mẫu thỏ nhiễm virus Shope papillomavirus được trưng bày tại Viện Đa dạng Sinh học Đại học Kansas vào tháng 8. Ảnh: Đại học Kansas Biodiversity.

Kara Van Hoose, người phát ngôn của Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Colorado, cho biết đơn vị đã nhận nhiều cuộc gọi báo tin.

Theo bà, hiện tượng này không hiếm, đặc biệt vào mùa hè khi bọ chét và ve - tác nhân lây truyền virus - hoạt động mạnh. Virus chỉ lây giữa thỏ với nhau, không truyền sang người hay thú nuôi. Những khối u thường chỉ giống mụn cóc, song khi phát triển dài ra có thể trông như "cặp sừng".

Thông thường, chúng không gây nguy hại cho thỏ, trừ khi mọc che mắt hoặc miệng làm cản trở việc ăn uống. Hệ miễn dịch của thỏ có khả năng tự kháng lại virus và khi đó các khối u sẽ biến mất.

Chính quyền Colorado khuyến cáo người dân tránh xa, không chạm vào những con thỏ nhiễm bệnh để tránh những nguy cơ không đáng có.