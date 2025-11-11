Ly Kute mang thai lần thứ ba

Sau khi quý tử thứ hai vừa thôi nôi, Ly Kute hạnh phúc thông báo mang thai lần thứ ba, khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 11/11, trên Facebook cá nhân có hơn 70.000 người theo dõi, hot mom Hà thành Ly Kute (tên thật Nguyễn Khánh Ly, sinh năm 1990) bất ngờ thông báo tin vui mang thai lần thứ ba.

Cô viết đầy xúc động: "Khi tưởng rằng lòng mình đã đủ đầy, cuộc sống lại khẽ thì thầm: 'Chưa đâu… vẫn còn một điều kỳ diệu nữa đang đến'. Bố mẹ thật bất ngờ và xúc động, cứ ngỡ hành trình nuôi dạy hai bạn nhỏ là trọn vẹn, vậy mà ông trời vẫn khẽ cười, gửi thêm một món quà không hẹn trước... Con cái là lộc trời cho - là phước lành mà chẳng ai đoán trước được. Cả nhà mình lại sắp có thêm tiếng cười, thêm một đôi tay nhỏ bé nắm lấy yêu thương...".

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm lời chúc mừng từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ niềm vui khi chứng kiến hành trình hạnh phúc của cựu hot girl sau nhiều năm sóng gió.

Ly Kute khoe ảnh xét nghiệm mang thai lần 3.

"Biết chị Ly đã lâu, thật sự rất mừng cho chị. Hy vọng lần này anh Tây với anh Ta sẽ có một cô công chúa để bồng bế yêu thương ạ", hay "Theo dõi chị từ những ngày yếu đuối nhất đến hôm nay thấy chị hạnh phúc, em cũng vui lây. Em xin vía của chị nhé".

Tháng 9 vừa qua, gia đình đã tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho quý tử thứ hai tên Sota.

Nhắc đến thế hệ hot girl đời đầu của Hà Nội, cái tên Ly Kute luôn được nhớ tới. Cô từng ghi dấu khi tham gia sitcom Nhật ký Vàng Anh.

Năm 2015, cô chia sẻ việc mang thai con đầu lòng, Khoai Tây, và làm mẹ đơn thân.

Năm 2023, Ly Kute lên xe hoa cùng Ngọc Sơn, người chồng làm trong ngành công an. Năm 2024, Ly Kute và Ngọc Sơn chào đón con chung. Nhóc tì là 1 bé trai, được đặt tên Minh Dũng, tên thân mật là Sota.

Trên mạng xã hội, Ly Kute thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.

Ly Kute có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con.