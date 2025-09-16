Lý Tử Thất lại biến mất?

"Tiên nữ đồng quê" ngừng ra clip mới sau màn tái xuất vào năm 2024. Tuy nhiên, cô vẫn xuất hiện tại các sự kiện văn hóa, du lịch ở Trung Quốc đầu tháng 9.

Sau 1.200 ngày im lặng, tháng 11/2024, YouTuber Lý Tử Thất đăng tải video trở lại tạo làn sóng phấn khích trong cộng đồng người hâm mộ. Cô vẫn duy trì nội dung cuộc sống đồng quê, tự tay chế biến các món ăn Trung Hoa với phong thái nhẹ nhàng vốn có.

Vào thời điểm đó, cô đăng tải 3 video chỉ trong 2 ngày để thỏa "cơn khát" cho người xem. Tuy nhiên, việc nhà sáng tạo nội dung người Trung Quốc dừng lại ở con số 3 cho đến hiện tại gây khó hiểu. Nhiều người thắc mắc liệu cô có tiếp tục "im hơi lặng tiếng" như 3 năm trước?

Lý Tử Thất giao lưu cùng người đồng trao giải tại Lễ trao giải Gấu trúc vàng 2025. Ảnh: 柒遇诗人/Weibo.

Không giống lần ở ẩn vì tranh chấp với công ty quản lý, Lý Tử Thất vẫn xuất hiện tại một số lễ trao giải, sự kiện liên quan đến văn hóa, du lịch ở Trung Quốc.

Mới nhất, vào ngày 13/9, "tiên nữ đồng quê" góp mặt tại Lễ trao giải Gấu trúc vàng 2025 với tư cách là người trao giải cho hoạt động video ngắn toàn cầu. Động thái này đúng với định hướng tập trung quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của quê hương như cô chia sẻ vào lần trở lại năm 2024.

Lý Tử Thất xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, tự tin hướng dẫn phương ngữ Tứ Xuyên cho nam MC người nước ngoài. Kết thúc sự kiện, cô ra về trong vòng vây người hâm mộ, thỏa mái vẫy tay giao lưu với fan.

Lý Tử Thất chụp ảnh với người hâm mộ sau khi kết thúc sự kiện. Ảnh: Weibo.

Hồi tháng 5, Lý Tử Thất gây chú ý khi xuất hiện tại tại lễ hội văn hóa phi vật thể tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hình ảnh giản dị với áo thun phối chân váy của cô nhanh chóng lọt top tìm kiếm tại xứ tỷ dân vào ngày 28/5, theo Sohu.

Lý Tử Thất sinh năm 1990, tên thật là Li Jiajia, đến từ Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 2016, cô được công chúng trong nước và quốc tế biết đến với loạt video ghi lại cuộc sống yên bình ở vùng nông thôn. Trong video, cô tự tay làm sản vật bản địa, nấu các món ăn truyền thống. Dù ở ẩn 3 năm, video làm tủ quần áo cho bà, đánh dấu sự trở lại của cô vẫn đạt con số khủng với 27 triệu lượt xem.

Vào ngày 2/2/2021, Kỷ lục Guinness Thế giới công bố Lý Tử Thất có "số lượt đăng ký kênh YouTube Trung Quốc nhiều nhất thế giới" với 15,3 triệu lượt đăng ký. Con số này hiện tại là gần 20 triệu.