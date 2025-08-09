Lynk & Co 01 Hyper vừa xuất hiện có gì đặc biệt?

Phiên bản này cũng bị lược bỏ một số tính năng an toàn so với bản cao như BSD, CVW, BSD hay LCW. Tính năng cảm biến đỗ xe phía trước cũng không xuất hiện ở phiên bản này. Lynk & Co 01 Hyper có giá 919 triệu, thấp hơn khoảng 80 triệu đồng so với bản Hyper Pro và Louder Pro. Mẫu xe được định vị ở nhóm SUV cỡ C, cạnh tranh cùng Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage hay Ford Territory.