Lynk & Co 01 Hyper vừa xuất hiện có gì đặc biệt?

Phiên bản tiêu chuẩn của Lynk & Co 01 vửa xuất hiện tại Việt Nam sau hơn một năm mẫu xe này ra mắt thị trường. Dù mang tên gọi Hyper, phiên bản này lại bị cắt giảm đáng kể trang bị so với 01 hiện hành.
Xe được giữ nguyên kích thước là 4.549 x 1.860 x 1.689 mm (dài x rộng x cao), chiều dài trục cơ sở 2.734 mm.
Đầu xe được trang bị cặp đèn định vị đặt phía trên dạng mắt ếch, đèn pha LED ẩn vào lưới tản nhiệt Urban Matrix. Phiên bản này không có hệ thống chiếu sáng thích ứng AFS, tự động điều chỉnh độ cao chùm sáng.
Mâm kích thước 19 inch một tone màu, đi cùng bộ lốp 235/50 R19. So với bản hiện hành, kích thước mâm của 01 Hyper bé hơn, ốp cũng mất đi màu sơn xanh-xám tương phản lạ mắt.
Các đường cắt xẻ theo phong cách Mega City Contrast được giữ nguyên ở đuôi. Tuy nhiên, các chi tiết thể thao sơn màu đối lập ở thân và mui xe đã bị lược bỏ.
Cặp đèn hậu dạng LED được đặt ngang, bên dưới là cặp đèn sương mù dạng LED.
Cabin của 01 Hyoer vẫn giữ nguyên phong cách thể thao, mạnh mẽ với các chi tiết cắt xẻ ở táp lô, phối tone màu đen xám.
Ghế lái trên bản Hyper không có chức năng thông gió, nhớ vị trí hay sưởi. Xe vẫn được giữ chức năng chỉnh điện ở ghế lái, ghế phụ đổi sang dạng chỉnh cơ. Đèn viền nội thất cũng bị lược bỏ. Xe sở hữu 8 loa , thay vì 10 loa Harman/ Kardon Infinity như bản cao. Đế sạc không dây cũng bị lược bỏ ở yên ngựa.
Lynk & Co tiếp tục trang bị cho 01 động cơ 2.0L tăng áp tương tự phiên bản hiện hành. Khối động cơ này sản sinh công suất 215 mã lực, mô-men xoắn cực đại 325 Nm. Đi cùng với đó là hệ dẫn động cầu trước cùng hộp số tự động 8 cấp.
Phiên bản này cũng bị lược bỏ một số tính năng an toàn so với bản cao như BSD, CVW, BSD hay LCW. Tính năng cảm biến đỗ xe phía trước cũng không xuất hiện ở phiên bản này. Lynk & Co 01 Hyper có giá 919 triệu, thấp hơn khoảng 80 triệu đồng so với bản Hyper Pro và Louder Pro. Mẫu xe được định vị ở nhóm SUV cỡ C, cạnh tranh cùng Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage hay Ford Territory.
