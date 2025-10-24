Lynk & Co 08 ra mắt Việt Nam - SUV PHEV giá 1,3 tỷ đồng

|
Lynk & Co vừa giới thiệu mẫu SUV PHEV cỡ trung đến Việt Nam. Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.820 x 1.915 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.848 mm. Mẫu xe trên ảnh là phiên bản Holo, bản cao cấp nhất của Lynk & Co 08 tại Việt Nam.
Ngay từ đầu xe có thể nhận thấy thiết kế đặc trưng của Lynk & Co trên chiếc 08 mới. Nắp ca pô được dập nổi dạng vây cá mập, cặp đèn chính kiểu chữ Y ngược được đặt trên lên trên nắp ca pô, kéo dài gần đến kính lái.
Cụm đèn chiếu sáng và đèn định vị LED được nhà sản xuất cắt xẻ giúp chiếc SUV trở nên góc cạnh hơn.
Phần gương được thiết kế nổi khối kéo từ một dải đen gần trục A, với tên thương hiệu đặt dọc tạo cảm giác khác biệt.
Thân xe cũng xuất hiện những được dập chạy dọc từ đầu đến đuôi, phủ lớp sơn màu xanh quân đội cùng tay nắm cửa dạng ẩn. Đuôi xe được vuốt nhẹ ở phần cản sau, dải đèn LED được nối dài, tràn từ 2 bên hông xe, cặp đèn hậu dạng thanh đặt sát 2 bên phần cửa mở cốp.
Mâm xe cỡ lớn với kích thước 21 inch. Phiên bản thấp hơn Pro được trang bị la zăng 19 inch.
Bước vào bên trong là không gian nội thất hiện đại quen thuộc.
Toàn bộ ghế ngồi trên 08 đều được bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí.
Ở trung tâm táp lô là màn giải trí 15,4 inch tích hợp Apple Carplay và Android Auto. Vô lăng 3 chấu dạng hình oval, đặt trước màn LCD hiển thị tốc độ 12,3 inch.
Xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama.
Chìa khóa được tích hợp khả năng tìm vị trí xe, khởi động từ xa.
Hệ thống âm thanh trên xe với 23 loa Harman Kardon, có thể điều chỉnh hướng âm thanh, âm sắc thông qua màn hình giải trí hoặc phím bấm trên vô lăng.
Điểm đặc biệt trên Lynk & Co 08 là hệ thống plug-in hybrid, kết hợp giữ động cơ xăng 1.5L turbo và motor điện P3 cho công suất tổng đến 376 mã lực, mô men xoắn cực đại 615 Nm.
Hệ thống hybrid sẽ phân bổ năng lượng điện/xăng luân phiên tùy điều kiện, giúp xe vừa tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất. Bên dưới sàn xe là pin NCM dung lượng 39,8 kWh, hỗ trợ sạc nhanh từ 30% đến 80% trong 28 phút.
Xe được bán với 2 phiên bản Pro và Holo, giá lần lượt 1,299 và 1,389 tỷ đồng. Đây sẽ là đối thủ mới, thổi làn gió vào nhóm SUV cỡ D vốn đang nóng dần lên với các đại diện như Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Jaecoo J7.
