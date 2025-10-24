Lynk & Co 08 ra mắt Việt Nam - SUV PHEV giá 1,3 tỷ đồng

Xe được bán với 2 phiên bản Pro và Holo, giá lần lượt 1,299 và 1,389 tỷ đồng . Đây sẽ là đối thủ mới, thổi làn gió vào nhóm SUV cỡ D vốn đang nóng dần lên với các đại diện như Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Jaecoo J7.