Mắc hội chứng hiếm gặp, bé 4 tuổi có đoạn ruột 12 cm chứa đầy tóc

Hội chứng tóc mây khiến trẻ có thói quen nhổ và nuốt tóc, lâu ngày tích tụ trong dạ dày hoặc ruột, tạo thành búi lớn gây tắc nghẽn nguy hiểm.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi sau khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng, cho biết đơn vị vừa phẫu thuật cứu bé gái T.T.P.N. (4 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) mắc hội chứng hiếm gặp thường được gọi là "công chúa tóc mây".

Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy kiệt, ăn uống kém, đau bụng, nôn ói nhiều. Gia đình đã cho uống thuốc nhưng không giảm nên đưa đi cấp cứu. Bé có tiền sử lồng ruột.

Qua thăm khám, siêu âm và chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán bé bị tắc ruột do lồng ruột và chỉ định phẫu thuật nội soi tháo lồng. Tuy nhiên, trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện đoạn ruột dài khoảng 12 cm chứa đầy tóc lẫn bã thức ăn gây bít tắc.

Các bác sĩ buộc phải mở bụng lấy dị vật, khâu phục hồi ruột và dẫn lưu ổ bụng. Hiện bệnh nhi đã tỉnh, song do thể trạng suy kiệt nên cần tiếp tục theo dõi và bổ sung dinh dưỡng tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Định, bệnh nhi mắc hội chứng Rapunzel, một rối loạn hiếm gặp khiến trẻ có xu hướng nhổ và ăn tóc. Khi nuốt vào, tóc không thể tiêu hóa, dần tích tụ thành búi lớn trong dạ dày hoặc ruột và gây tắc nghẽn.

Bác sĩ Quách Tòng Lai, phụ trách khoa Ngoại Nhi, cho biết bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự. Bác sĩ Lai khuyến cáo phụ huynh cần chú ý đến các hành vi bất thường ở trẻ, như thường xuyên ngậm hoặc nuốt vật không phải thực phẩm, bứt tóc cho vào miệng, tóc thưa dần, hay đau bụng không rõ nguyên nhân, chậm tăng cân.

"Nếu phát hiện những dấu hiệu này, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị kịp thời và được tư vấn thêm về tâm lý, nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần", bác sĩ Lai nhấn mạnh.