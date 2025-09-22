Maje Thu Đông 2025 - cuộc đối thoại giữa 2 thành phố

Nàng độc lập và tự chủ, chẳng tìm kiếm điều gì xa xôi hơn chính bản thân mình. Khi màn đêm buông xuống, cuộc vui lên đèn, cô khoác chiếc trench coat da mờ thắt eo phối tất ren, bước ra phố đông và làm chủ mọi khoảnh khắc. Maje khéo léo tinh chỉnh cốt lõi thời trang để nhấn mạnh thông điệp về “sự tự chủ” trong mùa mới: BST được định nghĩa như một “nghi thức” ngày thường, khi quý cô dành thời gian cho chính bản thân để “nổi loạn” trong khắc riêng tư trước khi trở lại đời thường với nét thanh lịch chân thực, không gắng gượng.