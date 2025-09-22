Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Maje Thu Đông 2025 - cuộc đối thoại giữa 2 thành phố

  • Thứ hai, 22/9/2025 20:00 (GMT+7)
  • 20:00 22/9/2025

Thu - Đông 2025, Maje thì thầm với tín đồ thời trang những “keyword” về sức hút nữ tính, đồng thời hiện thực hóa ý tưởng ấy bằng một tủ đồ mang nhiều tính riêng tư và thanh lịch.

Maje anh 1

Ý tưởng về một quý cô Paris duyên dáng dạo bước trên phố đông New York kích thích trí tưởng tượng của Giám đốc Nghệ thuật Judith Milgrom, thúc đẩy bà khai thác tinh hoa của 2 thành phố. Cho Thu - Đông 2025, các thiết kế của Maje kể một câu chuyện song hành, hòa quyện giữa tính cổ điển và chất đương đại thực dụng. Hình ảnh chủ đạo của bộ sưu tập là những quý cô lướt qua đám đông, phóng khoáng và tự tin, hoàn toàn là chính mình với phong thái thời trang Pháp sang trọng, cổ điển và phù hợp với lối sống đô thị thường nhật.
Maje anh 2

Quý cô MAJE nổi bật khi khoác lên mình chiếc áo khoác bomber quá cỡ làm từ chất liệu vinyl đậm chất vị lai hoài cổ thập niên 2000. Cô kết hợp trang phục cùng quần legging ren chỉ khoe vừa đủ gót ngọc, phảng phất nét nữ tính, thơ ngây.
Maje anh 3

Nàng độc lập và tự chủ, chẳng tìm kiếm điều gì xa xôi hơn chính bản thân mình. Khi màn đêm buông xuống, cuộc vui lên đèn, cô khoác chiếc trench coat da mờ thắt eo phối tất ren, bước ra phố đông và làm chủ mọi khoảnh khắc. Maje khéo léo tinh chỉnh cốt lõi thời trang để nhấn mạnh thông điệp về “sự tự chủ” trong mùa mới: BST được định nghĩa như một “nghi thức” ngày thường, khi quý cô dành thời gian cho chính bản thân để “nổi loạn” trong khắc riêng tư trước khi trở lại đời thường với nét thanh lịch chân thực, không gắng gượng.
Maje anh 4

Tính thanh lịch Paris và nét hối hả New York hòa trộn, chọn ra những tông màu trầm, trung tính và nền nã cho khắc giao mùa chuyển lạnh. Lần này, Judith Milgrom ưu ái các màu đen, xám và be trung tính bên cạnh những chấm phá ấn tượng như xanh thiên thanh, đỏ đun, cam đất hay họa tiết da báo phóng khoáng.
Maje anh 5

Kiến trúc hiện đại của các bảo tàng ở New York cũng đóng vai trò then chốt trong việc định hình bộ sưu tập. Những công trình này truyền cảm hứng cho các hình khối điêu khắc và đường cong rõ nét trong một số trang phục chủ chốt, tạo thêm chiều sâu kiến trúc, bổ sung cho tổng thể thẩm mỹ của bộ sưu tập.
Maje anh 6

Milgrom tái hiện nét quyến rũ hoài cổ của phong cách hàn lâm Mỹ thập niên 50, kết hợp các yếu tố học đường với những sắc thái tinh tế, sắc sảo. Kết quả là một dòng sản phẩm mang đậm dấu ấn di sản và vẫn có chút “preppy” thời thượng, hợp xu hướng.
Maje anh 7

Bộ sưu tập đánh dấu một dịp tái định nghĩa táo bạo về tính thẩm mỹ đặc trưng của Maje. Đường may tinh tế kết hợp với kiểu xếp nếp mềm mại, khoác lên hình bóng vừa mạnh mẽ lại uyển chuyển. Sự tương phản này được thể hiện rõ nét hơn qua cách kết hợp chất liệu dệt kim mềm mại với những đường cắt sắc sảo, thể hiện tương tác giàu cảm xúc giữa kết cấu sang trọng và những điểm nhấn bất ngờ.
Maje anh 8

Cũng không thể bỏ qua những món phụ kiện hấp dẫn được Maje tung ra vào mùa lạnh năm nay. Chiếc túi M Tote sẽ luôn nổi bật trong từng chuyển động, trong khi những đôi giày slingback ánh kim nâng tầm trang phục, sẵn sàng cho mọi phép thử thời trang.

Các sản phẩm thuộc BST Thu - Đông 2025 của Maje sẽ được chào bán tại các cửa hàng của thương hiệu trên toàn cầu. Tại Việt Nam, thương hiệu Maje được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn. Độc giả có thể khám phá thêm tại: https://maje.com.vn/

Địa chỉ cửa hàng:

Maje Hà Nội: 53 phố Tràng Tiền, phường Cửa Nam, TP Hà Nội

Giờ mở cửa: 9h-20h | ĐT: 842432012860 | Email: maje.hn@tamsonfashion.com

Maje Lotte Mall West Lake Hanoi: Tầng 1 - lô 118, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 đường Võ Chí Công, phường Tây Hồ, TP Hà Nội

Giờ mở cửa: 9h30-22h | ĐT: 842432015150

Email: maje.lottemallhn@tamsonfashion.com

Maje Saigon Centre: L2 - 19, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP.HCM

Giờ mở cửa: 9h-21h30 | ĐT: 842839152987

Email: maje.sgc@tamsonfashion.com

Maje Diamond Plaza: XA-22001, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM

Giờ mở cửa: 9h30-22h | ĐT: 842835356499

Email: maje.diamondplaza@tamsonfashion.com

Châu An

Maje thời trang bộ sưu tập Thu - Đông 2025

