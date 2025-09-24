'Malaysia đẹp hơn Thái Lan 400 lần' nhưng ế khách

Phó Hiệu trưởng UPSI khẳng định thiên nhiên Malaysia vượt trội Thái Lan, nhưng chi phí du lịch cao khiến nhiều người dân chọn đi nước ngoài.

Tượng Phật tại cao nguyên Genting, Pahang, Malaysia. Ảnh: Ariful Haque

Tiến sĩ Md Amin Md Taff, Phó Hiệu trưởng Đại học Giáo dục Sultan Idris (UPSI), khẳng định thiên nhiên Malaysia đẹp hơn Thái Lan gấp 400 lần. Ông bác bỏ quan điểm Thái Lan có cảnh quan hấp dẫn, đồng thời khẳng định tài nguyên thiên nhiên của Malaysia đa dạng và được bảo tồn tốt hơn, World Of Buzz dẫn tin.

Tuy nhiên, theo ông Md Amin, chỉ vẻ đẹp thiên nhiên là chưa đủ để giữ chân người dân lựa chọn du lịch nội địa. Thực tế, nhiều người Malaysia vẫn thường xuyên sang các nước láng giềng, đặc biệt là Thái Lan, vì chi phí rẻ hơn, ẩm thực phong phú và hoạt động vui chơi đa dạng.

Tiến sĩ Md Amin Md Taff. Ảnh: Harian Metro.

Ông dẫn chứng một gói du lịch 3 ngày 2 đêm từ Malaysia đến Krabi (Thái Lan), bao gồm xe đưa đón, chỗ ở, bữa ăn và các hoạt động, hiện chỉ có giá 499 ringgit, mức chi phí khó cạnh tranh với các điểm đến trong nước.

Bên cạnh đó, ẩm thực Thái Lan cũng là yếu tố thu hút khách du lịch. Ông Md Amin ví dụ một bữa ăn với cơm, tom yum và hải sản dành cho 6 người chỉ có giá 100-150 ringgit, thấp hơn nhiều so với giá thực phẩm ở các điểm du lịch Malaysia.

"Nếu Thái Lan có thể duy trì mức giá hợp lý dù đón hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm, tại sao các khu du lịch chính của chúng ta lại không làm được điều đó?", ông đặt câu hỏi.

Không chỉ ẩm thực, đồ lưu niệm ở Thái Lan cũng rẻ và đa dạng hơn. Ông Md Amin chia sẻ: "Hãy thử tìm một chiếc fridge magnet (nam châm tủ lạnh) có chữ 'Sungkai', gần như không có. Ngay cả ở Genting, nếu có thì giá cũng đắt hơn nhiều so với ở Thái Lan".

Dù vậy, ông vẫn tự tin so sánh về vẻ đẹp tự nhiên, cho rằng một số điểm đến nổi tiếng của Thái Lan bị "đánh giá quá cao". "Port Dickson đẹp hơn bãi biển Ao Nang.

Cao nguyên Cameron (Malaysia) đứng đầu danh sách điểm đến miền núi và thị trấn nhỏ nổi danh bậc nhất châu Á, theo báo cáo của Agoda hồi tháng 9. Ảnh: Vincent Tan/Pexels.

Các đảo ở Langkawi hấp dẫn hơn Krabi. Nước biển ở Redang, đảo Mersing và Pulau Kapas trong hơn hẳn Ko Phi Phi", ông khẳng định.

Phó Hiệu trưởng UPSI nhấn mạnh để khuyến khích du lịch nội địa, Malaysia cần xem khách du lịch trong nước quan trọng như khách quốc tế, đồng thời giảm chi phí cơ bản, xây dựng các gói Rahmah và triển khai chương trình khuyến mãi thường xuyên. Đây là những yếu tố quan trọng giúp người dân Malaysia ưu tiên lựa chọn các điểm đến trong nước thay vì tìm kiếm trải nghiệm giá rẻ ở các nước láng giềng.