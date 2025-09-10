Màn hô tên chuyên ngành của bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội gây sốt

Khoảnh khắc những gương mặt "tinh hoa của ngành Y" lựa chọn chuyên ngành đào tạo nội trú khiến dân mạng trầm trồ.

bác sĩ Vũ Ngọc Duy, thủ khoa ngành Y khoa, chọn chuyên ngành Sản Phụ khoa để đào tạo nội trú. Ảnh: Đại học Y Hà Nội/Facebook.

Ngày 9/9, video ghi lại khoảnh khắc các tân bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội hô tên chuyên ngành giữa hội trường được chia sẻ khắp mạng xã hội. Dân mạng trầm trồ khi chứng kiến những gương mặt "tinh hoa của tinh hoa" trong ngành Y xuất hiện.

Theo fanpage của ĐH Y Hà Nội, sự kiện Match Day - ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú - là dấu mốc đặc biệt khi chương trình Bác sĩ nội trú vừa tròn 50 năm hình thành và phát triển (1974 - 2024). Đây là chương trình đào tạo danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam.

Lễ trưởng thành của sinh viên trường Y

Hơn 900 thí sinh đã vượt qua cuộc thi đầy cam go để được có mặt trong hội trường, xướng tên chuyên ngành mình lựa chọn trong chiều 9/9.

Phần hô tên của 20 bác sĩ đầu tiên, cũng là những người đạt điểm cao nhất, được chia sẻ và gây sốt mạng xã hội.

Match Day năm nay chứng kiến sức hút mạnh mẽ của nhiều chuyên ngành, đặc biệt là Sản Phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình. Hai chuyên ngành này nhanh chóng "cháy" chỉ tiêu ngay từ những lượt thí sinh đầu tiên, khẳng định vị thế và sức hấp dẫn đặc biệt trong mắt các bác sĩ trẻ.

Có đến 7 bác sĩ trong top 20 chọn Sản Phụ khoa, 4 người chọn Phẫu thuật tạo hình. Thủ khoa chuyên ngành Y khoa, bác sĩ Vũ Ngọc Duy, số thứ tự 01 cũng đã lựa chọn chuyên ngành Sản Phụ khoa.

Màn hô tên chọn chuyên ngành được coi là "đặc sản" của trường ĐH Y Hà Nội, bởi đa số trường khác, các thí sinh đã chọn ngành trước kỳ thi nội trú.

Những thí sinh điểm cao nhất được chọn chuyên ngành trước, số lựa chọn giảm dần về cuối. Ảnh: Đại học Y Hà Nội/Facebook.

Phần hô tên tạo nên bầu không khí hồi hộp đến nghẹt thở, khi lựa chọn ưu tiên cho những người có điểm số cao nhất. Càng về cuối, số lựa chọn càng ít dần và khó khăn hơn. Các thí sinh chỉ có 30 giây, phải lựa chọn thật nhanh chuyên ngành mình mong muốn.

Trong sự kiện Match Day, có thí sinh đã lựa chọn không đăng ký bất kỳ chuyên ngành nào, nhường cơ hội quý giá cho đồng nghiệp của mình. Theo nhà trường, đây là một hành động đầy nhân văn, thể hiện tinh thần sẻ chia và đồng hành trong nghề y.

"Không chỉ là ngày đăng ký chuyên ngành, Match Day 2025 còn là một lễ trưởng thành - nơi các tân bác sĩ nội trú hô vang nguyện vọng, khẳng định bản lĩnh, niềm tin và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng", bài đăng trên fanpage trường chia sẻ.

Đào tạo tinh hoa của ngành Y tế

Chương trình Bác sĩ nội trú từ lâu đã trở thành nơi đào tạo tinh hoa của ngành Y. Mô hình xuất phát từ Pháp, lan sang các nước châu Âu và khắp thế giới.

Tại Việt Nam, hiện tại cũng chỉ có sốt ít trường có có đào tạo bác sĩ nội trú, như Y Hà Nội, Y Dược TP.HCM, Y Dược Cần Thơ, Y Huế, Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội). Trong đó, trường đại học Y Hà Nội là cơ sở có bề dày và nhiều kinh nghiệm nhất trong việc triển khai mô hình đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, tinh hoa của ngành y tế.

Chia sẻ tại Match Day 9/9, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, nói rằng: "Chọn chuyên ngành không chỉ là chọn nghề, mà còn là nghề chọn người. Thành công sẽ đến với những ai kiên trì, cống hiến và gắn bó với nghề".

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết bác sĩ nội trú là một bộ phận nhỏ trong hệ thống y tế, nhưng có vai trò rất quan trọng. Đây là nhóm bác sĩ chuyên khoa được đào tạo bài bản nhất, liên tục, sau khi tốt nghiệp 6 năm đại học, với việc kiểm soát chất lượng cao nhất, cả đầu vào và đầu ra.

Trong 3 năm đào tạo nội trú, yêu cầu học tập và rèn luyện của các bác sĩ cũng cao nhất, từ lý thuyết đến thực hành, lăn lộn với người bệnh trong bệnh viện, bám sát các hoạt động tại bệnh viện.

Sau khi hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú, học viên có thể hành nghề ngay lập tức và không phải trải qua bất kỳ khóa học nào khác và cơ hội làm việc tại các bệnh viện tuyến trung ương, đầu ngành là rất lớn.