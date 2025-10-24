Màn 'lột xác' sau 5 năm của chàng sinh viên từng bị liệt nửa người

Từng liệt nửa thân dưới vì căn bệnh lạ, lo sợ phải ngồi xe lăn suốt đời, Hoàng Anh (19 tuổi) đã nỗ lực tập luyện để phục hồi và có sự thay đổi ấn tượng sau 5 năm.

Hình ảnh Hoàng Anh khi mắc bệnh vào năm 2020 và ở hiện tại.

Cách đây 5 năm, biến cố ập đến với Dương Xuân Hoàng Anh (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) khi anh bị ốm 3 ngày liên tiếp, không rõ nguyên nhân. Đêm thứ 3, khi đang bước xuống cầu thang, cậu bé khi ấy 14 tuổi bất ngờ ngã nhào, chân không còn cảm giác.

Hoàng Anh được bố mẹ đưa ra Hà Nội để cấp cứu ngay trong đêm. Thế nhưng sau nhiều lần chụp chiếu, các bác sĩ không tìm thấy nguyên nhân chính xác. Sau 4 ngày, bệnh trở nặng, Hoàng Anh mới được chẩn đoán bị áp xe ngoài màng cứng (thường xảy ra ở vùng ngực và thắt lưng), gây chèn dây thần kinh và phải phẫu thuật.

Sau ca mổ, anh khỏi bệnh nhưng bị liệt từ phần thắt lưng trở xuống. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hoàng Anh nói rằng đối với cậu thiếu niên khi đó, cú sốc ấy quá lớn. Nỗi sợ phải ngồi xe lăn cả đời khiến tâm trí anh sợ hãi.

"Ban đầu, tôi ngây thơ nghĩ bệnh rồi sẽ khỏi nhanh thôi. Nhưng đến lúc biết phải ngồi xe lăn, không làm chủ được đôi chân của mình, tôi gần như sụp đổ. Dù vậy, tôi không dám nói ra, sợ bố mẹ buồn nên cứ giữ trong lòng", anh nhớ lại.

Thế nhưng, nhờ vào điều trị và ý chí tập luyện, Hoàng Anh đã dần phục hồi. Nam sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh của ĐH Kinh tế Huế khiến bố mẹ và người quen ngỡ ngàng với màn "lột xác" nhờ tập gym.

"Những người quen từng đến thăm lúc tôi bị bệnh không còn nhận ra cậu bé gầy gò, mặt mũi trắng bệch, tay đầy vết bầm vì lấy ven, ngồi xe lăn cách đây 5 năm", anh nói.

Biến cố

Hoàng Anh nhớ lại vào cuối năm 2020, anh bị ốm nặng đến mức không thể ăn uống. "Khi ấy, chỉ cần ăn hay uống một chút, tôi cũng lập tức nôn ra. Đi khám ở bệnh viện tỉnh, không tìm ra nguyên nhân nên chỉ nghĩ ốm thông thường", anh kể.

Đến đêm thứ 3, vì quá khát nước, anh đi xuống nhà và bị ngã ở cầu thang. Khi ấy, mẹ anh còn nghĩ con làm nũng, cho đến lúc thấy Hoàng Anh không thể cử động mới hoảng hốt gọi người nhà đưa anh ra bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Hoàng Anh điều trị, tập phục hồi chức năng trong 2 năm mới có thể đi lại được.

Sau khi chẩn đoán được bệnh, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Triệu chứng bệnh dừng lại sau ca mổ, nhưng đó là khởi đầu cho một quá trình trị liệu và tập phục hồi kéo dài suốt nhiều năm.

Khoảng 3-4 tháng sau, Hoàng Anh mừng rỡ khi có thể đứng lên. Anh nhấc chân được nhưng rất nặng nề, chỉ bước được khi có nạng hoặc người hỗ trợ. Anh phải vừa trị bệnh, vừa tập phục hồi chức năng mới có thể đứng vững trở lại.

Biến cố bất ngờ ập đến vào đúng thời điểm dịch Covid-19 khiến gia đình Hoàng Anh gặp nhiều khó khăn. Để trị bệnh cho con, bố mẹ anh đã tiêu tốn khoảng 400-500 triệu đồng, kinh tế gia đình càng eo hẹp.

Thời gian Hoàng Anh chưa đi lại được, người bố cao 1,65 m mỗi ngày đều cõng đứa con trai cao 1,7 m, nặng hơn 60 kg trên lưng để đi điều trị. Thương bố, anh càng tự nhủ mình phải mạnh mẽ và nỗ lực tập để sớm phục hồi.

Cho đến hiện tại, Hoàng Anh có thể đi đứng nhưng còn chút tập tễnh và không thể chạy nhảy bình thường như trước đây. Dù vậy, đối với thanh niên 19 tuổi, việc không phải ngồi xe lăn cả đời cũng là điều may mắn, kỳ diệu.

Tái sinh

Đến khoảng năm lớp 10, khi đã đi đứng vững hơn, Hoàng Anh bắt đầu tập gym để cải thiện cả sức khỏe lẫn vóc dáng. Tuy nhiên, do sức yếu hơn người bình thường, đầu gối không chịu được khối lượng lớn nên anh cũng phải nỗ lực gấp nhiều lần.

"Khi đó, lực chân tương đối ổn, nhưng đầu gối như vậy nên tôi không thể bê đồ nặng. Một phần nữa, chân tôi cần được tập thường xuyên, nếu không sẽ 'cứng như đá' và khó đi lại".

Hoàng Anh tự hào khi nhìn mình ở hiện tại.

Mỗi ngày, tranh thủ sau giờ học, anh tập khoảng 2-2,5 tiếng, thường về nhà và ăn tối sau 21h. Không có PT, Hoàng Anh tự mày mò trên mạng, thấy ai tập gì cũng học theo. Dần dần, anh tìm hiểu thêm, phân tích và tự lên lịch tập cho riêng mình.

"Tôi hiểu rằng mình bị bệnh, không tập theo kiểu bình thường được nên cũng tự sắp xếp bài tập phù hợp với bản thân. Tôi tập 7 buổi/tuần, dành 2 buổi tập chân kết hợp đạp xe, mỗi lần đạp khoảng 20 km. Khi tập thân trên, tôi sẽ kết hợp cardio bằng bài đi bộ dốc 40 phút", anh kể.

Những nỗ lực của Hoàng Anh đã được đền đáp xứng đáng. Anh tự hào khi nhìn mình trong gương, ngắm cơ bắp rắn rỏi và vóc dáng to lớn. Hiện tại, Hoàng Anh cao 1,76 m, nặng 74 kg, sức khỏe ổn định.

Bố mẹ anh cũng bất ngờ trước màn "lột xác" của con trai. Hình ảnh trái ngược của cậu bé ngồi xe lăn năm 14 tuổi và thanh niên cơ bắp cuồn cuộn ở hiện tại khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Anh chia sẻ thêm rằng bản thân cũng có đam mê với thời trang, và việc chăm chỉ tập luyện một phần cũng để một ngày nào đó hiện thực hóa ước mơ làm mẫu ảnh.

Nam sinh viên 19 tuổi hy vọng sẽ là điểm tựa cho bố mẹ và các em.

Tuy nhiên, anh chàng 19 tuổi nói rằng hiện tại, quan trọng nhất vẫn là việc học hành. "Tôi phải cố gắng hơn để có thể phụ giúp bố mẹ lo cho các em, một em đang học lớp 9 và một em 3 tuổi. Dẫu vậy, tôi không từ bỏ giấc mơ của mình, chỉ là dành ít thời gian hơn cho nó thôi", anh bộc bạch.

Chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, Hoàng Anh bất ngờ khi hình ảnh lan truyền và nhận về nhiều lời động viên, khen ngợi. Nhiều dân mạng nói rằng với vóc dáng lý tưởng, anh có thể trở thành người mẫu ảnh hoặc Influencer về thể hình.

"Tôi rất vui khi có thể truyền được năng lượng tích cực và động lực cho ai đó, dù không hề quen biết. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều rằng các bạn hãy cứ là chính mình, đừng vì lời nói của ai mà tự ti", anh nói.