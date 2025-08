Mãn nhãn với màn biểu diễn chống khủng bố của lực lượng Cảnh vệ

Tối 1/8, đông đảo người dân có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm để theo dõi buổi tổng duyệt trình diễn kỹ thuật và nghiệp vụ do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an tổ chức. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).