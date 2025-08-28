Mãn nhãn với những khung hình đều tăm tắp đêm sơ duyệt diễu binh

Để có được đội hình chuẩn, bước chân đều và đẹp mắt, các chiến sĩ đã trải qua nhiều tháng luyện tập nghiêm túc và kỷ luật trên thao trường. Họ phải tạm quên đi cuộc sống riêng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ.