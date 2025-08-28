Mãn nhãn với những khung hình đều tăm tắp đêm sơ duyệt diễu binh

|
Tối 27/8, Quảng trường Ba Đình rực sáng trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước. Từng khối diễu binh giữ hàng ngũ ngay ngắn, bước đi dứt khoát và mạnh mẽ, tạo nên khung cảnh trang nghiêm, mãn nhãn trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Để có được đội hình chuẩn, bước chân đều và đẹp mắt, các chiến sĩ đã trải qua nhiều tháng luyện tập nghiêm túc và kỷ luật trên thao trường. Họ phải tạm quên đi cuộc sống riêng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Khối Cảnh sát đặc nhiệm tiến qua Quảng trường Ba Đình trong đội hình trang nghiêm, gây ấn tượng mạnh với quân phục đặc trưng. Đây là lực lượng tinh nhuệ của Công an nhân dân, được huấn luyện chuyên sâu về tác chiến chống khủng bố, giải cứu con tin, trấn áp tội phạm nguy hiểm và xử lý các tình huống đột xuất.
Những bước chân đều tăm tắp, động tác dứt khoát nhưng vẫn uyển chuyển đã làm toát lên vẻ đẹp vừa nghiêm trang vừa duyên dáng của lực lượng nữ Cảnh sát giao thông.
Khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc xuất hiện nổi bật với quân phục xanh da trời và mũ nồi xanh đặc trưng. Đây là lực lượng tham gia các phái bộ quốc tế tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi… góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị của Việt Nam. Sự hiện diện của họ trong lễ diễu binh vừa tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, vừa khẳng định trách nhiệm của đất nước đối với cộng đồng quốc tế.
Đối với các chiến sĩ, được sải bước trên Quảng trường Ba Đình là niềm vinh dự lớn lao, đánh dấu khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc đời quân ngũ. Bất kể mồ hôi đẫm lưng áo, các chiến sĩ vẫn hiên ngang nhìn về phía trước, cố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tối 27/8, bầu trời Hà Nội quang mây. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu tạo điều kiện thuận lợi để các khối diễu binh bước đều trên Quảng trường Ba Đình và đường phố.
|Khối Sĩ quan Hải quân trong sắc phục trắng là biểu tượng của tinh thần thép, ý chí kiên cường, luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt chiến sĩ, thấm ướt vành mũ và quân phục.
Khối lực lượng đặc công xuất hiện trong đội hình diễu binh với quân phục đặc trưng, bước đi dứt khoát và mạnh mẽ. Đây là lực lượng tinh nhuệ, nổi bật với khả năng tác chiến bí mật, bất ngờ và hiệu quả cao trong mọi điều kiện địa hình, kể cả rừng núi, đô thị hay dưới nước. Trải qua nhiều giai đoạn chiến đấu và huấn luyện, bộ đội đặc công đã lập nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc.
Sau buổi sơ duyệt, các lực lượng sẽ tiếp tục bước vào buổi tổng duyệt vào sáng 30/8. Đây là sự kiện quy mô lớn, với đầy đủ các khối đi bộ, khối nghi lễ, phương tiện cơ giới, khí tài và lực lượng bảo đảm an ninh, trước khi tiến tới lễ diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
