Mãn nhãn với những khung hình diễu binh A80 nhìn từ trên cao

Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm hà Nội. Sau khi khi lần lượt tiến qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành di chuyển theo nhiều hướng qua các con phố, "đi giữa lòng nhân dân" để về điểm tập kết cuối cùng. Trong hình là Khối nữ Quân nhạc, được gọi thân thương là "khối hoa hậu".
Từ góc nhìn trên cao, những nhịp bước đều đầy hào khí của các chiến sĩ tạo nên khung cảnh mãn nhãn. Tham gia hợp luyện có đầy đủ lực lượng: khối diễu hành bộ binh, khối đứng, đội hình xe pháo cơ giới cùng các lực lượng bảo đảm và phục vụ.
Hai bên đường, nhân dân vây kín, chờ đón đoàn diễu binh đi qua với tiếng hò reo không ngớt, nhiều người hào hứng vẫy cờ Tổ quốc để chào mừng. Mỗi khối diễu binh diện một sắc phục khác nhau, người dân cùng gọi tên của từng khối mỗi khi đoàn đi qua.
Khoảnh khắc đoàn chiến sĩ Khối nam Sĩ quan Cảnh sát nhân dân đi giữa lòng nhân dân tạo nên cảm xúc đặc biệt. Để được hòa vào niềm vui trong ngày lễ trọng đại, nhiều người dân đã có mặt từ sớm tại các trục đường, chờ hơn 10 tiếng để được gặp các chiến sĩ.
Tại một số điểm nhất định, chiến sĩ có thể giao lưu, chụp hình vui vẻ với người dân. Để có thể theo dõi đoàn diễu binh, người dân nên tìm hiểu trước về các cung đường mà từng khối sẽ đi qua. Sau đêm hợp luyện đầu tiên, nhiều tuyến đường đẹp để xem cũng được chia sẻ như Nguyễn Thái Học, Kim Mã - Liễu Giai, Tràng Tiền, hồ Gươm...
Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 có sự tham gia của hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang, cùng hàng trăm trang thiết bị, khí tài hiện đại, thu hút người dân theo dõi.
Buổi tổng hợp luyện thứ hai sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8. Đúng 6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng một số tuyến phố trung tâm.
