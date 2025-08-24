Mãn nhãn với những khung hình diễu binh A80 nhìn từ trên cao

Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm hà Nội. Sau khi khi lần lượt tiến qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành di chuyển theo nhiều hướng qua các con phố, "đi giữa lòng nhân dân" để về điểm tập kết cuối cùng. Trong hình là Khối nữ Quân nhạc, được gọi thân thương là "khối hoa hậu".