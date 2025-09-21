Màn pháo hoa trên dãy Himalaya khiến người Trung Quốc nổi giận

Màn trình diễn pháo hoa tại chân dãy Himalaya do một thương hiệu thời trang thể thao hợp tác với nghệ sĩ nổi tiếng thực hiện, khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng.

Màn pháo hoa khổng lồ ở Himalaya gây tranh cãi Màn trình diễn pháo hoa hoành tráng dưới chân dãy Himalaya đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, buộc chính quyền Tây Tạng phải vào cuộc điều tra.

Màn trình diễn mang tên Rồng bay lên được thực hiện ngày 19/9 ở độ cao khoảng 5.500 m, với pháo hoa nhiều màu sắc nổ dọc theo sườn đồi. Sự kiện do thương hiệu thời trang thể thao Arc'teryx (Canada) phối hợp nghệ sĩ Thái Quốc Cường thực hiện.

Nhãn hàng mô tả đây là cách "tôn vinh sự hùng vĩ của thiên nhiên bằng nghệ thuật". Họ khẳng định toàn bộ pháo hoa sử dụng vật liệu phân hủy sinh học, đã vượt qua các bài kiểm định môi trường áp dụng cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 cũng như các tiêu chuẩn ở Mỹ, Nhật và châu Âu.

Đại diện hãng cho biết đội ngũ đã triển khai kế hoạch bảo vệ sinh thái, bao gồm di dời gia súc ra xa, dùng muối dẫn dụ động vật nhỏ rời khỏi khu vực và thu dọn toàn bộ chất thải sau khi trình diễn.

Tuy nhiên, khung cảnh rực rỡ nhanh chóng biến thành tâm điểm tranh cãi, dư luận Trung Quốc chỉ trích gay gắt màn trình diễn này.

Nhiều ý kiến cho rằng hệ sinh thái trên cao nguyên Tây Tạng vốn mong manh, không thể chịu thêm sức ép từ pháo hoa và đặt câu hỏi tại sao dự án lại được chính quyền cấp phép.

Màn trình diễn pháo hoa nhiều màu sắc dọc sườn đồi dãy Himalaya. Ảnh: SCMP.

Theo Beijing News, một quan chức Cục Môi trường và Sinh thái huyện Gyangtse, thành phố Shigatse, khu tự trị Tây Tạng, cho biết hoạt động đã tuân thủ quy định, không cần đánh giá tác động môi trường vì sử dụng "vật liệu thân thiện sinh thái", chỉ cần sự chấp thuận của chính quyền địa phương.

"Đến nay, chúng tôi chưa ghi nhận thiệt hại đối với hệ sinh thái và sẽ tiếp tục giám sát", vị này nói.

Dù vậy, các chuyên gia pháp lý vẫn bày tỏ lo ngại. Một luật sư môi trường viện dẫn luật bảo vệ sinh thái cao nguyên Tây Tạng, nhấn mạnh mọi hành động gây tổn hại cảnh quan hay thảm thực vật đều bị cấm (kể cả xả rác) và có thể bị xử phạt.

Nhiều người chỉ trích màn trình diễn, cho rằng cao nguyên Tây Tạng quá mong manh để bắn pháo hoa. Ảnh: SCMP.

"Chính quyền địa phương đã phần nào thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ cao nguyên vốn cực kỳ mong manh. Việc sử dụng pháo hoa quy mô lớn rất đáng lo ngại", bà nói, cho biết thêm việc phục hồi đất đai ở khu vực này "rất khó khăn" do khí hậu khắc nghiệt và nhạy cảm.

Ngày 21/9, chính quyền thành phố Shigatse tuyên bố cử đoàn kiểm tra đến hiện trường và sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, theo SCMP.

Trên Weibo, Arc'teryx lên tiếng xin lỗi, cho biết sẽ mời các tổ chức môi trường chuyên nghiệp đánh giá tác động của dự án.

Hãng cũng cam kết đẩy nhanh các chương trình bảo vệ thiên nhiên ở Tây Tạng và hỗ trợ những dự án văn hóa cộng đồng.

"Sự chỉ trích của công chúng nhắc nhở chúng tôi rằng nghệ thuật cần được đánh giá chuyên nghiệp hơn, phải khiêm nhường và tôn trọng tự nhiên", thông cáo viết.

Nghệ sĩ Thái Quốc Cường, 67 tuổi, người từng phụ trách pháo hoa lễ khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008, cũng gửi lời xin lỗi. Ông khẳng định nếu chính quyền xác nhận dự án gây ảnh hưởng đến môi trường, ông và ê-kíp sẽ "làm mọi cách" để khắc phục.