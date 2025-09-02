Màn tách khối gây trầm trồ của đoàn quân nhân Trung Quốc

Trên đường cơ động về điểm tập kết tại tổng duyệt A80 ngày 30/8, khối quân nhân Trung Quốc tách đội hình làm 3, khiến người dân chứng kiến không khỏi xuýt xoa vì quá đều, đẹp.

Màn tách khối của quân nhân Trung Quốc ở A80 khiến người dân hò reo Khoảnh khắc đoàn quân nhân Trung Quốc thực hiện tách đội hình trong buổi tổng duyệt A80, được chị Hương Dung (Hà Nội) ghi lại, gây "bão" mạng với hàng triệu lượt xem.

Ngày 30/8, khi theo dõi các đoàn diễu binh trong lễ tổng duyệt cấp Nhà nước từ tầng 2 một quán cà phê trên phố Nguyễn Thái Học, chị Hương Dung (Hà Nội) tình cờ chứng kiến cảnh tượng "tuyệt đối mãn nhãn" của khối quân nhân Trung Quốc.

Trên đường cơ động về điểm tập kết, các quân nhân Trung Quốc dừng lại, tách đội hình làm 3. Theo hiệu lệnh của người chỉ huy, các quân nhân thực hiện nhiệm vụ tách khối nhanh, dứt khoát trong khi vẫn giữ đội hình đều tăm tắp.

Màn thể hiện chuyên nghiệp khiến hàng nghìn người dân Việt Nam đứng hai bên đường không khỏi trầm trồ, reo hò cổ vũ, trong đó có chị Hương Dung. Chị dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng này và đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng hút hơn 4 triệu lượt xem.

“Tôi không ngờ đoạn video lại được lan truyền như vậy. Tôi chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp của đoàn diễu binh để chia sẻ với mọi người”, chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Dưới bài đăng, nhiều dân mạng cũng để lại lời khen xuýt xoa như: “Thật mở mang tầm mắt”, “Đi đều, gọn, nhanh, đẹp”…

Chị Hương Dung nói thêm chị từng theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (A50) qua màn ảnh. Cảm giác được xem trực tiếp tại đại lễ 2/9 là trải nghiệm chân thực hơn.

"Ở A80, tôi thấy đoàn quân nhân Trung Quốc vẫn giữ kỷ luật cao và sự chỉn chu mọi lúc. Dù là đoàn nước ngoài diễu binh khá muộn, họ vẫn tạo nên nhịp điệu hài hòa hòa cho sự kiện", chị nhận xét.

Hình ảnh các quân nhân Trung Quốc trong diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam sáng 2/9. Ảnh: Thuận Thắng.

Chiều 1/9, lúc 15h, chị Hương Dung tiếp tục có mặt tại cuối phố Tràng Thi để chờ theo dõi lễ kỷ niệm và diễu binh chính thức diễn ra sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

"Không khí hôm nay rất sôi động. Tôi rất tự hào khi sinh ra là con người Việt Nam", chị nói sau khi lễ kỷ niệm kết thúc.

Theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, phía Trung Quốc đã cử Đoàn nghi lễ cấp quốc gia tham dự, gồm lực lượng từ ba quân chủng: Lục quân (tác chiến trên bộ), Hải quân (kiểm soát trên biển) và Không quân (bảo vệ bầu trời).

Đội Danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được thành lập từ năm 1952 và là đơn vị duy nhất đảm nhiệm các nghi thức trọng thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các quân nhân Trung Quốc sải những bước chân kỷ luật, đội ngũ ngay hàng thẳng lối trong buổi tập luyện đầu tiên hôm 30/8 sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội vào một ngày trước đó.

Sáng 2/9, trên Quảng trường Ba Đình, hình ảnh đoàn quân Trung Quốc hiên ngang sải bước trên các tuyến phố trung tâm cũng để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân Việt Nam và du khách.