Mẫn Tiên khoe dáng sau khi nâng ngực

Một mẩu "bộ ba sát thủ" Hà thành một thời nhận nhiều lời khen với diện mạo mới sau khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực.

Hot girl Mẫn Tiên công khai thực hiện phẫu thuật nâng ngực.

Ngày 5/9, Mẫn Tiên chia sẻ loạt ảnh diện đồ bơi, thả dáng trên bãi biển trong chuyến du lịch Bali (Indonesia) cùng gia đình. Bài đăng nhanh chóng nhận được hơn 16.000 lượt thích cùng nhiều bình luận khen ngợi vẻ ngoài.

Những ngày qua, diện mạo của hot girl sinh năm 1996 nhận được nhiều sự chú ý khi cô công khai việc thực hiện phẫu thuật nâng ngực. Cụ thể qua một video trên kênh cá nhân, Mẫn Tiên cho biết đây là một quyết định khá lớn đối với cô.

"Người Tiên thấp và xương bé nên Tiên chỉ muốn làm cho nó (vòng 1 - PV) cao lên và trông cân đối với người, không phải một bộ ngực mà mặc gì trông cũng ngồn ngộn ra. Mình chỉ muốn sửa để nó trông đẹp nhất với bản thân mình, không phải đẹp để cho người khác ngắm", cô nói về lý do nâng cấp vòng một.

Mẫn Tiên trong chuyến du lịch Bali sau khi nâng ngực.

Mẫn Tiên chia sẻ ngày thứ 2, thứ 3 sau phẫu thuật, cô đã tự ngồi dậy được và đi lại nhẹ nhàng. Đến ngày thứ 5, 6, cô cảm thấy "đây đã là một phần của cơ thể mình".

"Tiên nâng ngực vì Tiên thích và thực sự nghĩ rằng nó sẽ giúp cho Tiên tự tin, hạnh phúc hơn khi mặc đồ hàng ngày", cô chia sẻ, cho biết hiện rất hài lòng với vòng một của bản thân và hối hận khi không phẫu thuật sớm hơn.

Hot girl 29 tuổi đón con đầu lòng vào đầu năm 2023.

Mẫn Tiên (Nguyễn Mẫn Thủy Tiên) nổi tiếng khi là thành viên trong dàn hot girl đình đám được mệnh danh là "bộ ba sát thủ" Hà thành gồm Quỳnh Anh Shyn và An Japan.

Cô hiện có gần 1 triệu người theo dõi trên Instagram, chủ yếu làm người mẫu ảnh, blogger thời trang với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính.

Mẫn Tiên và ca sĩ Key (tên thật: Võ Trần Thái Trung, sinh năm 1996) công khai chuyện tình cảm vào tháng 2/2022 và tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 10 cùng năm.

Sau đó, cặp đôi hoãn đám cưới để đón con đầu lòng vào đầu tháng 3/2023 và tập trung phát triển công việc, xây dựng tổ ấm riêng.

Mẫn Tiên từng chia sẻ sau khi sinh con, cô khá tự ti ngoại hình nhưng may mắn luôn có ông xã bên cạnh động viên và yêu thương. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc, cùng chăm lo cho con trai và có nhiều chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng.