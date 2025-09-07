Mảng đen khó dứt của ngành du lịch Thái Lan

Nỗi sợ hãi gia tăng khi lượng khách đến Thái Lan trong 9 tháng vẫn tiếp tục giảm, dù quốc gia này vừa trải qua mùa cao điểm du lịch, theo Thaiger.

Khách tham quan một ngôi chùa ở Thái Lan. Ảnh: TTW.

Ngày 6/9, ngành du lịch Thái Lan tiếp tục đón nhận tín hiệu không mấy khả quan về lượng khách quốc tế.

Dựa trên số liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao nước này, trong 8 tháng, xứ chùa Vàng đón 21,88 triệu lượt khách quốc tế, giảm 7,16% so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm kéo theo doanh thu tụt 5,4%, xuống còn 1,014 tỷ baht.

Trong đó, 2 thị trường khách ngoại lớn nhất Thái Lan là Trung Quốc, Malaysia tiếp tục không ghi nhận sự tăng trưởng. Trung Quốc đóng góp 3,09 triệu lượt khách, trong khi Malaysia theo sát với 3,04 triệu lượt khách. Cả hai con số đều thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo mức giảm tổng thể, theo Thaiger.

Điểm sáng trong bức tranh du lịch 8 tháng đầu 2025 tại Thái Lan là dòng khách Ấn Độ.

Thị trường khách ngoại ở Thái Lan trong 8 tháng 2025 Nguồn: Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Nhãn Trung Quốc Malaysia Ấn Độ Nga Hàn Quốc Nhật Bản Anh Mỹ

Triệu lượt 3.09 3.04 1.56 1.19 1 0.712 0.708 0.69

Đất nước tỷ dân gửi 1,56 triệu lượt khách đến xứ chùa Vàng, trở thành thị trường nguồn lớn thứ ba, sau đó là Nga (1,19 triệu lượt khách) và Hàn Quốc lọt vào top 5 với hơn 1 triệu lượt khách.

Các thị trường trọng điểm khác bao gồm Nhật Bản (712.000 lượt), Vương quốc Anh (709.000 lượt), Mỹ (692.000 lượt), Đài Loan (Trung Quốc, 672.000 lượt) và Lào (630.000 lượt).

Chưa hết, báo cáo lượng khách trong tháng 9 nêu bật thách thức của Thái Lan với mức giảm 12,81%, khoảng 2,58 triệu khách đến địa phương.

Du khách xuống tàu tham quan Pattaya. Ảnh: Pattaya Mail.

Bộ Du lịch Thái Lan nhận định sự suy thoái là mối quan tâm của ngành công nghiệp không khói nước này. Các quan chức cho biết thêm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đại lục và Malaysia khiến Thái Lan đối mặt với những thay đổi đột ngột trong mảng du lịch nước ngoài. Điều này có thể gây tác động lớn đến doanh thu du lịch, theo The Nation.

"Những tháng cao điểm sắp tới là cơ hội để quốc gia phục hồi lượng khách tại thị trường đường dài như châu Âu và Bắc Mỹ", đại diện Bộ cho hay.

Các nhà phân tích du lịch Thái Lan cho rằng việc thúc đẩy mạnh mẽ ở Ấn Độ, Nga và các thị trường thứ cấp như Trung Đông có thể giúp bù đắp sự suy giảm.

Trong khi đó, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tổng thể lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm, song lại chỉ đạt 56% so với mục tiêu 25 triệu lượt khách đã đề ra.

Nước ta đánh giá cao dòng khách từ thị trường đường dài như châu Âu. Tuy nhiên, để bức tốc trong gần 4 tháng cuối năm, Ông Nguyễn Trùng Khánh, cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nhận định nên tập trung vào thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.