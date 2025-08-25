Mang thai được hoãn xét xử, nữ quái tiếp tục đi gây án

Bị khởi tố về tội lừa đảo nhưng do đang mang thai, Phùng Thị Hằng được cơ quan tố tụng cho hoãn xử án và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú".

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phùng Thị Hằng (SN 2001, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) để điều tra về tội cướp giật tài sản, dù người phụ nữ này đang mang thai.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vụ án xảy ra ngày 6/8 tại khu vực đường Doãn Kế Thiện, phường Phú Diễn. Phùng Thị Hằng khai nhận đối tượng lên mạng xã hội tìm kiếm nơi bán điện thoại di động iPhone, đặt mua để tìm cách chiếm đoạt.

Hằng liên hệ với cửa hàng G.H đặt mua 1 chiếc điện thoại iPhone 16 Promax 512gb với giá 34 triệu đồng và 1 điện thoại iPhone 15 Promax 256gb titan với giá gần 25 triệu đồng, hẹn giao điện thoại đến địa chỉ 65 Doãn Kế Thiện. Để không bị lộ tung tích, Hằng nhờ người quen chuyển 200.000 đồng tiền cọc đến cửa hàng.

Đối tượng Phùng Thị Hằng.

Chiều 6/8, Hằng đặt xe ôm từ ngõ 221 đường Tôn Đức Thắng, Hà Nội đến ngõ 105 đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội), rồi đi bộ gần số nhà 65 Doãn Kế Thiện tìm hiểu địa hình nhằm lên phương án bỏ trốn sau khi nhận được 2 chiếc điện thoại.

Hằng đi bộ vòng ra ngõ sau quan sát, thấy khu vực phố Doãn Kế Thiện có nhiều nhà có 2 cửa trước sau, Hằng đã chọn quán ăn có 2 cửa ở số 65 Doãn Kế Thiện để lựa chọn làm địa điểm hẹn nhận hàng, rồi ung dung chờ nhân viên shipper đến giao hàng.

Khoảng 17h45, Hằng đi vòng ra cửa trước số nhà 65 Doãn Kế Thiện. Thấy nhân viên shipper giao hàng đã đến, Hằng liền vòng ra cửa sau, đi vào quán ăn vờ mua hàng, mục đích để nhân viên shipper nhìn thấy mình đi từ trong quán ra nhận hàng.

Sau khi được nam shipper đưa 2 chiếc điện thoại iPhone đời mới 16 ProMax và 15 ProMax và giấy bảo hành để kiểm tra, Hằng cầm điện thoại cùng túi xách trên đi vào bên trong quán ăn. Nhân viên shipper yêu cầu thanh toán, Hằng liền chụp ảnh mã QR tài khoản ngân hàng rồi nói shipper đợi một lúc để Hằng bảo chủ quán chuyển khoản 10 triệu đồng. Số tiền còn lại, Hằng sẽ đưa tiền mặt.

Phùng Thị Hằng thực nghiệm hiện trường hành vi cướp giật 2 chiếc điện thoại iPhone đời mới.

Sau đó, Hằng cầm túi điện thoại vào trong quán và đi lên tầng 2 nhưng bị nhân viên quán ăn chặn lại, yêu cầu đi xuống. Cô ta đi xuống và để túi điện thoại trên mặt tủ đông cạnh cửa sau của quán ăn. Thấy nhân viên shipper vẫn dõi theo mình, nên Hằng cứ loanh quanh trong quán ăn. Ngay khi thấy shipper lơ đãng cúi xuống bấm điện thoại, Hằng liền nhanh tay cầm túi điện thoại bỏ chạy ra cửa sau. Tuy nhiên, nhân viên shipper đã rất cảnh giác, lập tức phát hiện đuổi theo và hô hoán.

Với sự hỗ trợ của một số người dân, Hằng chạy được một đoạn thì bị bắt giữ. Đồng thời, nam shipper gọi điện thoại trình báo cơ quan Công an. Tổ công tác Công an phường Phú Diễn ngay lập tức có mặt, lập biên bản và đưa Hằng về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ 2 chiếc điện thoại iPhone tang vật và tiến hành định giá theo quy định.

Theo chỉ huy Công an phường Phú Diễn, Phùng Thị Hằng là đối tượng phạm tội chuyên nghiệp. Quá trình xác minh nhân thân đối tượng, Công an phường Phú Diễn xác định Hằng không có nghề nghiệp ổn định, phạm tội tại nhiều địa bàn khác nhau.

Phùng Thị Hằng đang bị Viện KSND khu vực 3 áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" trong thời gian chờ đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố ngày 22/5/2025 ra xét xử. Thế nhưng, trong quá trình được hoãn xét xử, Phùng Thị Hằng tiếp tục gây án.