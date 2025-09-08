Mạnh 'Gỗ' đã môi giới hối lộ kiểm lâm như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ" liên quan đến Nguyễn Văn Mai tức Mạnh "Gỗ". Đồng thời, cơ quan Công an khởi tố 9 có đối tượng có liên quan hành vi nói trên.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Mai tức Mạnh "Gỗ” (SN 1974), Trần Văn Quang (SN 1991, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Lê Đình Trình (SN 1981, trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Ngọc Đợi (SN 1972, trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Lê Quang Vinh (SN 1983, trú tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, trú tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974, trú tại Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Hữu Hải (SN 1980 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Phạm Văn Biên (SN 1978 trú tại xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Dương Đình Sơn (SN 1979 trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Nguyễn Văn Mai tức Mạnh “Gỗ" tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, đầu năm 2023, các đối tượng gồm: Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam (đây là loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm không được kinh doanh tại Việt Nam).

Để có thể đưa trót lọt các xe gỗ từ Lào về Việt Nam, các đối tượng trên đã đến gặp Mạnh “Gỗ" nhờ lo lót đưa hối lộ (tiền) cho kiểm lâm để các xe gỗ khi từ Lào về Việt Nam không bị bắt. Để thực hiện hành vi đưa tiền cho cán bộ Kiểm lâm, Mạnh “Gỗ” thống nhất với Lê Đình Trình liên lạc với cháu của Mạnh “Gỗ” là Trần Văn Quang để thông báo ngày, giờ xe gỗ của Trình đi qua trạm của Kiểm lâm và quy định mức tiền lo lót cho các xe gỗ. Quá trình nhờ lo lót, Trình đã chuyển cho Quang tổng số tiền 3,2 tỷ đồng .

Quá trình điều tra xác định, Mạnh "Gỗ" đã chỉ đạo Quang đến gặp Phạm Văn Biên (tại thời điểm đó là Trạm trưởng kiểm lâm Tân Thành thuộc hạt Thường Xuân) để nhiều lần đưa tiền nhằm giúp các xe gỗ của Trình đi qua các trạm kiểm lâm.

Mạnh "Gỗ" và các đồng phạm.

Ngoài ra, quá trình hoạt động buôn bán lâm sản để tránh bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra, Mạnh “Gỗ” còn gặp gỡ liên lạc với Nguyễn Hữu Hậu (thời điểm này Hậu đang giữ chức vụ Hạt trưởng hạt kiểm lâm Quan Sơn, Thanh Hóa) đặt vấn đề về việc Mạnh “Gỗ” sẽ có các xe gỗ của mình và người quen đi qua trạm nhờ Hậu tạo điều kiện không kiểm tra mà cho qua trạm.

Sau đó, Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải (thời điểm này đang giữ chức vụ Trạm trưởng trạm Kiểm Lâm Na Mèo thuộc hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn) và Dương Đình Sơn là cán bộ của trạm, khi có xe hàng nào mà Mạnh “Gỗ” thông báo thì cho đi qua mà không cần phải kiểm tra theo quy định.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Mạnh, làm nghề vận chuyển lâm sản cũng có hành vi đưa hối lộ cho Dương Đình Sơn trạm Kiểm lâm Na Mèo thuộc hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn để Mạnh vận chuyển trót lọt các xe gỗ khi đi qua trạm kiểm lâm này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.