Mạnh thường quân trao quà từ thiện rồi bỏ chạy, MC rượt theo không kịp

Trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt", người phụ nữ bịt kín mặt lên sân khấu trao tiền và quà cho các em nhỏ khó khăn rồi vội vàng bỏ chạy, khiến nhiều khán giả tò mò.

Khoảnh khắc MC rượt theo mạnh thường quân trao quà rồi bỏ chạy Tình huống hài hước nhưng cũng xúc động lan truyền trên mạng xã hội. Mạnh thường quân nhanh chóng được tìm ra là TikToker Bảo Đồng Nát.

Trong phần teaser chương trình "Mái ấm gia đình Việt" được chia sẻ ngày 22/8, khán giả bất ngờ với khoảnh khắc một mạnh thường quân nữ giấu mặt chạy lên sân khấu, trao 5 triệu đồng tiền mặt và chiếc xe đạp điện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn rồi bỏ chạy.

MC Lâm Vỹ Dạ cố gắng níu người phụ nữ ở lại để giao lưu thêm, nhưng chị nhất quyết chạy ra ngoài. Khoảnh khắc khiến người xem xúc động, nhưng cũng bật cười và nói vui rằng mạnh thường quân là "người hướng nội nhưng mắc làm từ thiện".

Sau khi clip lan truyền, dựa vào đôi dép hai màu xanh - đỏ đặc trưng, nhiều dân mạng nhanh chóng nhận ra người phụ nữ là TikToker Bảo Đồng Nát (tên thật Nguyễn Thanh Thủy), người thường xuyên nấu cơm và phát từ thiện cho bệnh nhân ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Chị Thanh Thủy nấu ăn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Ảnh: Bảo Đồng Nát/TikTok.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thanh Thủy xác nhận mạnh thường quân trong clip viral là mình. Chị tiết lộ hành động bỏ chạy là vì sợ bị MC đưa micro để trò chuyện trước đám đông thì sẽ bật khóc.

"Tôi không phải kìm nén cảm xúc gì cả, vì những việc thiện nguyện như thế này vẫn làm mỗi ngày, đã quá quen. Nhưng mỗi lần cầm micro để phát biểu gì đấy, thì nước mắt cứ rơi trước khi kịp nói điều gì", chị bày tỏ.

Chị Thủy cũng khẳng định việc chị bỏ chạy không phải diễn theo "kịch bản của chương trình" như nhiều người trên mạng đồn đoán.

Chị Thủy cho biết thêm trong số quà chị lên tặng ngày hôm đó, có 5 triệu đồng tiền mặt, ba lô và gà rán là của cá nhân chị. Còn 6 triệu đồng (chia 2 hoàn cảnh) và chiếc xe đạp điện là do mạnh thường quân khác gửi, nhờ chị mang đến gửi các bé.

"Bảo Đồng Nát" là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng làm từ thiện. Nhiều năm qua, chị Thủy tự tổ chức nấu cơm và phát cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trước cổng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Dù không kêu gọi ủng hộ, nhiều người vẫn biết đến hoạt động của chị và gửi thực phẩm hoặc tiền mặt để chung tay giúp đỡ các bệnh nhân.

Chị Thủy cũng được người nhà và bệnh nhân tại Viện quen mặt và dành sự yêu mến đặc biệt. Những clip chị Thủy đứng phát cơm, trò chuyện vui vẻ cùng nhiều bệnh nhi khiến dân mạng xúc động.

Với nhiều người, giọng nói sang sảng và nhiều câu thẳng thắn của chị Thủy có vẻ "nặng lời", song những ai biết đến chị từ lâu đều hiểu đó chỉ là kiểu nói thoải mái như người nhà.

Đầu năm nay, trong một lần phát cơm, chị nói: "Cháu dặn này, sau khi ăn cơm rồi nếu ai có người nhà mất rồi không ăn cơm nữa nhớ gọi điện báo cháu để cháu đỡ đợi cơm nhá. Lắm hôm cháu thấy thiếu người cháu vẫn phần cơm đấy. Chết rồi thì phải bảo người ta chứ. Cứ âm thầm chết".

Câu nói của chị Thủy sau đó cũng gây sốt vì người xem cảm nhận được sự xót xa phía sau đó. "Câu nói tưởng trách móc nhưng thực ra là đau lòng vô cùng", "Chị nói câu đó, tôi nghe mà cũng xót xa", "Đây là người nhà chứ làm từ thiện gì, có ai đi từ thiện mà nhớ mặt từng bệnh nhân đến lấy cơm đâu", dân mạng xúc động bày tỏ.