Mạo danh Công an thao túng tâm lý nạn nhân, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo người dân đã xảy ra cách đây vài năm, được Công an tỉnh Tây Ninh nhiều lần cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Gần đây, một số người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhận được cuộc gọi từ những thuê bao số lạ, các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh nêu cấp bậc, số hiệu và thông báo nạn nhân có liên quan đến vụ án rửa tiền, buôn bán ma tuý, bán thông tin cá nhân…Trong quá trình trao đổi, các đối tượng dẫn dắt, gây sức ép tâm lý, làm nạn nhân hoang mang, lo sợ và cách ly nạn nhân với người thân để dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh H.V.H.A (ngụ TP Tây Ninh) cho biết vào giữa tháng 5/2025, anh nhận được cuộc điện thoại từ số 0943 954 189. Người này tự xưng là Trung uý Trần Văn Nam ở trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh, mã hiệu Công an Nhân dân 097549; mã số vụ việc 282039. Đối tượng này cho anh A. biết anh có liên quan đến vụ việc rửa tiền và buôn bán trái phép chất ma túy, đã có người bị bắt và khai anh A. có liên quan, đồng thời đối tượng yêu cầu anh A. phối hợp điều tra với cơ quan chức năng.

Sau đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu anh A. tải app Zoom về máy điện thoại để vào cuộc họp gửi các tải liệu liên quan cho đối tượng. Tiếp đó, anh A. vào được nhóm có 5 người, những người trong nhóm tự xưng là kiểm soát viên. Với chiêu thức trên, đối tượng đã làm cho anh A. tin tưởng và hoàn toàn chịu sự chi phối của các đối tượng.

Một nạn nhân bị lừa đảo qua mạng đến cơ quan Công an trình báo.

Đáng lưu ý, bọn chúng thao túng tâm lý, yêu cầu anh A. chia sẻ màn hình điện thoại và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động. Không dừng lại, bọn chúng yêu cầu anh A. tìm một khách sạn thuê phòng để ở và tự giam lỏng gần 1 ngày. Thời gian này, bọn chúng bắt anh vay mượn tiền từ các app tiêu dùng, vay tín dụng... và bắt anh thực hiện xong xoá app. Khi anh bình tĩnh, kiểm tra lại, phát hiện tài khoản của mình đã chuyển cho bọn chúng trên 500 triệu đồng.

Trường hợp khác, vào đầu tháng 5/2025, anh T. (ngụ phường 4, TP Tây Ninh) bị người có số điện thoại 0911 746 409 gọi, tự xưng là Trung uý Lê Văn Hiếu, Công an TP Hà Nội, mã số 217-789; thông báo anh T. có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán thông tin cá nhân. Đối tượng yêu cầu anh T. tải ứng dụng "Zoom Workplace", "Cake Bank", "Viettel Money" trên App Store và chia sẻ màn hình trên ứng dụng "Zoom Workplace". Người này hướng dẫn anh thực hiện vay tiền trên app "Cake Bank" với số tiền 30 triệu đồng, "Viettel Money" với số tiền 40 triệu đồng; anh T. đã chuyển tổng cộng 4 lần, tổng số tiền 70 triệu đồng từ số tiền vay được cho đối tượng.

Công an Tây Ninh khuyến cáo, khi người dân nhận được các cuộc gọi giống như trên nên nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý; không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, số căn cước công dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ e-mail...) cho bất kỳ ai, với bất kỳ hình thức nào để tránh bị mất tài sản.

Cơ quan Công an đề nghị, người dân phải thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội; không cho mượn, thuê các giấy tờ cá nhân liên quan, không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết. Đối với các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, nhất là loại chuyển tiền qua Internet banking, Mobile banking, tùy theo từng vụ án cụ thể, việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt sẽ rất khó khăn. Do đó, trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tàn sản thì kịp thời thông báo cơ quan Công an.

Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên, Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, chủ động rà soát, nắm tình hình, lên danh sách các đối tượng hình sự, các băng nhóm có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường công tác phối hợp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản…