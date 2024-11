Marc Jacobs đón BST Thu - Đông 2024 cùng tín đồ thời trang Việt

“Người quen” của Marc Jacobs - cặp đôi Tùng Sơn - Trang Lou cũng diện đồ đôi hợp tông góp mặt tại sự kiện . Chiếc Tote Bag Tùng Sơn cầm được xử lý bề mặt chất liệu denim, làm nổi bật hình in 4 nhân vật biểu tượng của bộ phim The Wizard of Oz. Hàn Hằng trung thành với style “áo nhỏ - quần to” gợi cảm. Cô chọn túi xách The Sack Bag làm phụ kiện chuẩn phong cách Y2K.