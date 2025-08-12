Mark Zuckerberg mua 11 căn nhà cùng khu phố, xây 'hang dơi tỷ phú'

|
Suốt nhiều năm, Crescent Park ở Palo Alto (California, Mỹ) được biết đến là khu ngoại ô yên bình, với những con đường rợp bóng cây, các buổi tiệc phố xóm và trẻ em thong dong đạp xe. Thế nhưng, cư dân nói khung cảnh như tranh ấy nay đã biến thành “ván cờ tỷ phú đời thật” khi CEO Meta Mark Zuckerberg lần lượt mua nhiều bất động sản trong khu vực, theo The New York Post. Ảnh: The New York Times.
|
Kể từ sau chuyển đến nơi này vào năm 2011, Zuckerberg và vợ, bà Priscilla Chan, đã mua ít nhất 11 căn nhà trên đường Edgewood Drive và Hamilton Avenue, chi hơn 110 triệu USD. Ảnh: Reuters.
|
5 căn được gộp thành dinh thự chính của gia đình cùng 3 con gái, gồm nhà khách, vườn cây, sân bóng pickleball và hồ bơi thủy lực. Một số căn lân cận được dùng để tổ chức tiệc, làm kho chứa thiết bị và đặc biệt là một trường học tư dành cho 14 trẻ, hoạt động không có giấy phép theo quy định của thành phố. Ảnh: Splash News.
|
Trong ảnh là khu vườn bên ngoài dinh thự chính, nơi nổi bật với bức tượng bạc cao hơn 2 m của bà Priscilla Chan. Bên dưới là tầng hầm 650 m2. Hồ sơ xây dựng gọi đây là "basement", nhưng một số hàng xóm gọi là “boong-ke” hay “hang dơi của tỷ phú”. Ảnh: Splash News.
|
8 năm thi công liên tục khiến nhiều con đường bị xe công trình chặn kín, lối đi bị phong tỏa, thậm chí gương chiếu hậu xe đậu ven đường bị hỏng. Hồ sơ thành phố cho thấy từ khi gia đình Zuckerberg dọn đến, đã có 56 giấy phép xây dựng được cấp cho các bất động sản của họ. Một số cư dân cáo buộc chính quyền ưu ái. Có lần, cảnh sát lập khu vực cấm đỗ nhiều giờ để gia đình tổ chức tiệc nướng buổi tối. Ảnh: The New York Times.
|
Vấn đề an ninh cũng là điểm nóng. Một số cư dân cho biết camera an ninh chĩa thẳng vào sân nhà họ, nhân viên bảo vệ ngồi trong xe ghi hình và đặt câu hỏi với người đi bộ ngay trên vỉa hè công cộng. "Không khu phố nào muốn bị chiếm đóng, nhưng đó chính xác là những gì họ đã làm", ông Michael Kieschnick, người sống sát khu dinh thự ba mặt, nói. Ảnh: The New York Times.
|
Bất mãn âm ỉ từ năm 2016, khi Zuckerberg xin phá 4 căn liền kề để xây nhà nhỏ hơn nhưng có tầng hầm lớn. Dù Hội đồng Kiến trúc bác đề xuất, công trình vẫn được triển khai từng bước, né phiên điều trần công khai. Nghị viên Palo Alto Greer Stone cho rằng Zuckerberg "tìm cách lách luật và quy định quy hoạch", đồng thời nhấn mạnh: "Chúng ta không bao giờ nên trở thành một thành phố sang trọng, khép kín, nơi hàng xóm chẳng biết mặt nhau". Ảnh: The New York Times.
|
Phản hồi các cáo buộc, người phát ngôn Aaron McLear cho biết gia đình Zuckerberg "đã làm nhiều hơn mức yêu cầu để tránh gây phiền toái". "Mark, Priscilla và các con đã coi Palo Alto là nhà hơn một thập kỷ. Họ trân trọng việc là thành viên của cộng đồng", McLear nói. Nhân viên an ninh giờ dùng xe điện để giảm tiếng ồn. Năm ngoái, dù không dự tiệc phố, Zuckerberg gửi xe kem tới cho cư dân. Trước các sự kiện lớn, nhân viên tặng rượu sủi, chocolate, bánh Krispy Kreme hoặc tai nghe chống ồn. Trong ảnh là cổng vào ngôi nhà của Zuckerberg ở Palo Alto. Ảnh: The New York Times.
