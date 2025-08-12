Mark Zuckerberg mua 11 căn nhà cùng khu phố, xây 'hang dơi tỷ phú'

Vấn đề an ninh cũng là điểm nóng. Một số cư dân cho biết camera an ninh chĩa thẳng vào sân nhà họ, nhân viên bảo vệ ngồi trong xe ghi hình và đặt câu hỏi với người đi bộ ngay trên vỉa hè công cộng. "Không khu phố nào muốn bị chiếm đóng, nhưng đó chính xác là những gì họ đã làm", ông Michael Kieschnick, người sống sát khu dinh thự ba mặt, nói. Ảnh: The New York Times.