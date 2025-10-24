Maserati Grecale Modena - chất thể thao hòa quyện nét Italy cổ điển

Khi ra mắt Grecale năm 2022, Maserati đã nhắm đến mục tiêu chinh phục khách hàng ở phân khúc SUV hạng sang cỡ trung thay vì chú trọng vào nhóm Grand Touring hay sedan cỡ lớn.

Sở hữu cái tên lấy cảm hứng từ cơn gió Grecale vùng Địa Trung Hải, Maserati Grecale như làn gió mới đầy thú vị trong phân khúc mình đặt chân vào, nhờ sự tổng hòa giữa thiết kế di sản Italy cùng khả năng vận hành mạnh mẽ đặc trưng của một dòng xe thể thao.

Tại Việt Nam, Grecale mang sứ mệnh lan tỏa những thay đổi mang tính tích cực của Maserati, khi nét truyền thống được bổ sung bằng giá trị hiện đại nhằm tăng thêm sức hấp dẫn với những vị khách kỹ tính.

Khi hiện đại ẩn mình dưới nét Italy cổ điển

Được hãng xe sang Italy định vị là SUV thể thao ở phân khúc lân cận Levante nhưng bản thân Maserati Grecale lại sở hữu ngoại hình mềm mại hơn khá nhiều so với mẫu xe “đàn anh”. Điều này có được nhờ những đường cong tập trung nhiều tại khu vực đầu xe, khiến Maserati Grecale trở nên quyến rũ hơn ngay cả trong ánh nhìn của nhóm khách hàng nữ giới.

Cụm lưới tản nhiệt với các thanh nan đặt dọc, uốn nhẹ vào trong cùng với logo đinh ba nằm giữa vẫn là đặc trưng dễ nhận biết của Maserati Grecale, tương tự tất cả cái tên còn lại trong dải sản phẩm của thương hiệu xe sang Italy. Không rõ sự chú ý dành cho Grecale xuất phát từ đâu, do logo đinh ba hay kiểu dáng mềm mại của một chiếc SUV thể thao, chỉ biết Maserati Grecale gần như hút trọn ánh nhìn của người đi đường ở bất kỳ đâu đi qua, từ đô thị chật hẹp cho đến các tuyến đường trường giàu tốc độ.

Grecale Modena là dòng xe với ngoại hình tinh tế, thiết kế mềm mại, dễ dàng chinh phục những yêu cầu thẩm mỹ khắt khe từ khách hàng.

Ẩn sau dáng vẻ mơ mộng đậm chất Italy cổ điển, Maserati Grecale chào đón người lái vào khoang cabin hiện đại với những công nghệ ấn tượng. Tuy nhiên, cách bố trí mới mẻ trong khoang cabin mẫu SUV hạng sang cỡ trung mới là thứ làm nên nét thú vị đặc trưng thương hiệu Maserati. Người cầm lái sẽ cần đôi chút thời gian để khám phá cách khởi động xe, nơi đặt dãy phím bấm chuyển số hay cách tăng giảm âm lượng.

Ở điểm cuối của hành trình khám phá khoang lái mới mẻ đầy cảm xúc và thú vị, Maserati Grecale Modena bỗng trở nên thật quen thuộc. Không gian nội thất hiện ra thuần chất sang trọng, hiện đại nhưng vẫn phảng phất những tinh tế rất châu Âu trong từng thao tác vận hành.

Hãng xe sang Italy cung cấp cho Grecale Modena khoang lái vừa tối giản, đồng thời vẫn rất hiện đại phù hợp với xu hướng thiết kế phổ biến đương thời. Chẳng hạn, cụm màn hình cảm ứng đôi kích thước 12,3 inch hiện diện tại trung tâm táp-lô có thiết kế như quyển sách đang mở ra, chia đôi bởi cụm phím bấm chuyển số. Phía trên là đồng hồ điện tử dạng tròn cổ điển, có thể tùy biến đa dạng theo nhu cầu sử dụng của người dùng.

Người dùng thỏa sức thể hiện cá tính bằng cách lựa chọn nội thất cho chiếc Grecale Modena với những nguyên vật liệu cao cấp từ Italy.

Phía sau vô lăng tròn 3 chấu bọc da là lẫy chuyển số cố định cỡ lớn, cho phép dễ dàng thao tác ngay cả với bàn tay nữ giới - thiết kế đậm chất thể thao và nhắm đến phục vụ khả năng vận hành. Vô lăng chỉnh điện 4 hướng, nhẹ nhàng và cho phản hồi tốt với thao tác điều hướng từ người dùng, tích hợp phím bấm khởi động màu xanh cùng núm xoay chọn chế độ lái.

Maserati Grecale Modena vẫn giữ nguyên những vật liệu cao cấp từng dùng trên phiên bản GT thấp hơn. Không những vậy, dịch vụ tùy biến trang bị trên xe theo sở thích cá nhân của Maserati còn cho phép vị chủ nhân thỏa sức thể hiện cá tính trên mẫu SUV thể thao. Hãng xe sang Italy cung cấp nhiều lựa chọn ốp nội thất, màu da ghế hay tùy biến hệ thống âm thanh, giúp mỗi chiếc xe trở thành phiên bản độc nhất nhưng cũng đồng thời giữ vững tinh thần sang trọng xuyên suốt trong từng thiết kế.

Chẳng hạn, Maserati Grecale Modena có thể được trang bị bảng táp-lô ốp gỗ vân mờ Radica, hệ thống đèn viền có thể tùy chỉnh màu sắc và độ sáng, hệ thống âm thanh 14 loa Sonus Faber cao cấp cùng với bộ ghế ngồi bọc da cao cấp màu trắng. Loạt trang bị này giúp khoang hành khách Maserati Grecale Modena hóa thành một phòng giải trí sang trọng và thanh lịch, nơi hành khách có thể thư thái tận hưởng khả năng vận hành ấn tượng của mẫu SUV thể thao hạng sang.

Khi chất thể thao có thể song hành sự êm ái

Một trong những điểm khác biệt giữa Maserati Grecale Modena với bản GT là hệ thống treo khí nén, có thể nâng hạ 6 cấp độ với biên độ nâng hạ 65 mm. Sự bổ sung đáng giá giúp Grecale Modena có thể vận hành linh hoạt trong mọi điều kiện vận hành - hoặc nhẹ nhàng và êm ái khi di chuyển trong đô thị ở chế độ Normal, hoặc hạ trọng tâm để trở nên linh hoạt hơn khi người lái chuyển sang chế độ Aero.

Song hành với hệ thống treo khí nén là 3 chế độ lái mặc định gồm GT, Comfort và Sport. Trong đó, chế độ GT sẽ luôn sẵn sàng khi người lái khởi động chiếc SUV thể thao, chế độ Comfort phù hợp để tận hưởng khả năng vận hành êm ái của xe còn khi núm xoay chuyển sang chế độ Sport, toàn bộ sức mạnh của Maserati Grecale Modena được giải phóng, mang lại cảm giác lái phấn khích tột độ.

Thiết kế vô-lăng kết hợp nét tinh xảo và mạnh mẽ, gây ấn tượng với cả phái mạnh và hội chị em.

Maserati Grecale Modena được trang bị hệ truyền động mild-hybrid, kết hợp giữa động cơ tăng áp kép dung tích 2.0L với bộ pin 48V, BSG và E-Booster. Nhờ đó, sức mạnh tăng thêm 30 mã lực so với phiên bản Grecale GT. Công suất đầu ra tối đa đạt 330 mã lực, mô-men xoắn cực đại 451 Nm giúp chiếc SUV nặng gần 1,9 tấn chỉ mất khoảng 5,3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên, trước khi đạt đến tốc độ tối đa 240 km/h.

Khoảng gia tăng sức mạnh xấp xỉ 30 mã lực so với phiên bản GT thể hiện rõ thông qua những pha tăng tốc, vượt xe trên cao tốc cùng Maserati Grecale Modena. Xoay nhẹ núm vật lý gần tay phải để chuyển sang chế độ Sport, vô lăng chiếc SUV thể thao được siết cứng, gầm xe hạ thấp còn vòng tua máy được đẩy lên cao khiến Maserati Grecale Modena trở nên ồn ào một cách đầy phấn khích trên đường.

“Cầm cương” chiếc SUV thể thao hạng sang ở dải tốc độ trên 100 km/h, người điều khiển chỉ cần thêm lực tác động nhẹ vào chân ga để ngay lập tức đạt được vận tốc mong muốn.

Công nghệ hiện đại ẩn mình dưới vẻ đẹp đặc trưng Italy giúp người dùng Grecale Modena tự tin “lướt” trên nhiều địa hình.

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hệ thống treo lò xo cùng phuộc giảm chấn điện tử Skyhook giúp Grecale Modena chiều lòng người lái, phục vụ những cú đánh lái ngọt khi chuyển làn mà không gây ra quá nhiều khó chịu cho hành khách trên xe.

Một trong những nét thú vị khác của Maserati Grecale Modena nằm ở chế độ Off-road. Sở hữu ngoại hình sang trọng tựa doanh nhân thành đạt đang tận hưởng hành trình êm ái trong đô thị, Maserati Grecale Modena có thể ngay lập tức chuyển mình thành một chiếc xe địa hình đầy gai góc. Hệ thống treo được nâng lên, vô lăng nhẹ nhàng hơn và động cơ cũng tối ưu lực kéo, chiếc SUV hạng sang sẵn sàng cho hành trình chinh phục bất kỳ địa hình khó khăn nào, mạnh mẽ nhưng cũng đầy tinh tế và mượt mà, tựa cơn gió Grecale thổi từ vùng Địa Trung Hải đến bờ biển Italy đầy nắng.

Hãng xe Italy cho biết Maserati Grecale Modena sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp ở mức 11,89 lít/100 km. Tuy nhiên trong hành trình kéo dài khoảng 235 km với nhiều điều kiện vận hành đa dạng, đồng hồ sau vô lăng chiếc SUV thể thao thông báo mức tiêu thụ nhiên liệu đạt khoảng 9,5 lít/100 km, tức không quá cao và phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Với giá bán khởi điểm 4,9 tỷ đồng , Maserati Grecale Modena trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhóm khách hàng trẻ, đam mê sức mạnh từ khối động cơ đầy chất thể thao, bị thu hút bởi những đường nét Italy cổ điển nhưng vẫn hứng thú với công nghệ hiện đại.

Lấy tinh thần “Everyday Exceptional” làm chủ đạo, Maserati Grecale Modena đại diện cho dòng xe trẻ trung, hiện đại mà vẫn lịch lãm và sang trọng kiểu Italy. Cùng với khối động cơ hybrid nhẹ đặt dưới nắp ca-pô, Maserati Grecale Modena còn là bước khởi đầu phù hợp với những người lần đầu trải nghiệm thương hiệu xe sang Italy, trước khi sẵn sàng cho những cú tăng tốc mạnh mẽ trong tương lai cùng Maserati Grecale Folgore thuần điện.