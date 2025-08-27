Masterise Homes gửi tặng 10.000 bộ quà ‘yêu nước’ cho cư dân

Hơn 10.000 bộ quà “yêu nước” lấy cảm hứng từ quốc kỳ được Masterise Homes gửi tặng cư dân tại các dự án từ Bắc vào Nam, lan tỏa niềm tự hào dân tộc trước thềm đại lễ 2/9.

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình Masterise Group đồng hành quốc gia tiếp sức cộng đồng hưởng ứng tinh thần yêu nước, “phủ đỏ Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ quà “yêu nước” gồm cờ Tổ quốc, cờ cầm tay, khăn lụa, túi tote cùng thư ngỏ tri ân, được thiết kế với ý tưởng Tổ quốc là tình yêu lớn của mỗi chúng ta, khơi dậy cảm xúc “tôi tự hào là người Việt Nam”. Với bộ quà tặng này, cộng đồng cư dân có thể hưởng ứng “concert quốc gia” mọi lúc mọi nơi, để mỗi người Việt dù ở bất cứ đâu đều có thể hòa chung nhịp đập tự hào dân tộc.

Món quà khuyến khích cộng đồng cùng nhau “phủ đỏ Việt Nam”, thắp sáng tình yêu Tổ quốc.

Chương trình tặng quà “yêu nước” được khởi động từ ngày 18/8, lan tỏa tại các dự án của Masterise Homes ở Hà Nội và TP.HCM, bao gồm Masteri West Heights, Masteri Waterfront, Masteri Centre Point, Lumière Boulevard, Lumière Riverside và The Global City - Soho. Hơn 10.000 bộ quà được trao cho cư dân tại khu vực lễ tân của từng dự án, đồng thời ban quản lý cũng trực tiếp đến từng căn hộ để hỗ trợ treo cờ Tổ quốc.

Không khí nhận quà 2/9 đầy hào hứng tại Masteri West Heights.

Chị Hoàng Anh, cư dân Masteri West Heights (Smart City, Hà Nội), chia sẻ: “Cầm trên tay bộ quà tặng ‘yêu nước’, tôi thấy niềm tự hào như lan tỏa trong từng chi tiết nhỏ. Với tôi, món quà này rất ý nghĩa, vì nó không chỉ mang đến niềm vui cho gia đình, mà còn kết nối mọi người với nhau bởi niềm tự hào dân tộc”.

Cư dân chia sẻ khoảnh khắc nhận quà từ Masterise.

Trong khi đó, anh Trung Nghĩa - cư dân Lumiere Boulevard (Grand Park, TP.HCM) - cho biết: “Khi treo lá cờ Tổ quốc từ bộ quà mà ban quản lý gửi tặng, tôi cảm giác cả không gian sống rực đỏ niềm tự hào. Đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận được sự gắn kết của cộng đồng cư dân Masterise và cả lòng biết ơn vì được là một phần của đất nước”.

Góp phần “phủ đỏ” Việt Nam là một trong những hoạt động nổi bật của Masterise trong chiến dịch “Cùng tiếp sức cho cộng đồng hưởng ứng tinh thần yêu nước”.

Song song đó, Masterise Group lan tỏa tinh thần yêu nước trên không gian số bằng hoạt động thay ảnh đại diện và thiết kế website của tập đoàn. Không chỉ là một trong 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu xuất hiện tại Triển lãm Thành tựu đất nước 2025, doanh nghiệp còn góp mặt tại talkshow Kiến tạo Đất nước với vai trò đại diện tích cực của khối Kinh tế tư nhân, cùng chuyên gia, nhà hoạch định chiến lược tham gia chia sẻ về đề tài kiến tạo diện mạo đô thị Việt Nam hiện đại, nâng tầm chuẩn sống cho người Việt, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển phồn thịnh, bền vững trong kỷ nguyên mới.