Mất 50% giá dù là xe lướt chưa đến 7.000 km

Chiếc Jeep Wrangler Sport S dù chỉ vừa chạy hơn 6.900 km nhưng đã mất 50% giá khi bán tại nền tảng xe cũ. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Khó ai kỳ vọng một chiếc Jeep Wrangler hay bất kỳ mẫu xe phổ thông nào giữ giá ngay sau khi rời đại lý. Khấu hao là điều không tránh khỏi, nhưng trường hợp chiếc Wrangler Sport S 4xe 2024 này khiến nhiều người bất ngờ, chủ nhân đầu tiên đã mất gần một nửa số tiền bỏ ra chỉ sau khi chạy 6.920 km.

Khi đặt mua, xe có giá niêm yết 60.840 USD , cao hơn hơn 10.000 USD so với giá tiêu chuẩn nhờ loạt tùy chọn. Gói mui điện One-Touch giá 3.995 USD , gói Công nghệ giá 1.595 USD bổ sung loa Alpine, hệ thống cấp điện ngoài và tính năng khử ồn chủ động. Ngoài ra còn có gói Tiện nghi 1.995 USD gồm ghế trước sưởi, vô lăng sưởi và đề nổ từ xa.

Đầu tuần này, chiếc xe được rao bán đấu giá trên nền tảng Cars & Bids và chốt giá chỉ 32.750 USD , tức thấp hơn 28.090 USD so với giá niêm yết. Đây là mức mất giá đáng kinh ngạc cho một chiếc xe gần như mới và quãng đường sử dụng ít.

Giá trị xe bị ảnh hưởng phần nào bởi báo cáo Carfax cho thấy xe từng gặp tai nạn nhẹ hồi đầu năm. Báo cáo ghi nhận mức độ hư hỏng chỉ ở phần thân vỏ như móp và trầy xước, đã được sửa chữa, ngoại thất hiện không còn dấu vết rõ ràng.

Jeep Wrangler 4xe vẫn là mẫu xe được ưa chuộng, nằm trong nhóm plug-in hybrid bán chạy nhất tại Mỹ. Tuy nhiên, giá khởi điểm 50.000 USD khiến mẫu xe này đắt hơn khoảng 18.000 USD so với bản Wrangler hai cửa động cơ xăng cơ bản, và cao hơn khoảng 10.000 USD so với bản bốn cửa Sport S dùng động cơ V6 3.6L Pentastar.