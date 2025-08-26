Mất ăn mất ngủ vì thừa điểm đỗ vẫn trượt đại học

Trong khi Trần Nguyên trượt tất cả nguyện vọng dù thừa điểm đỗ, Phan Nhật lại hoang mang vì đang đỗ thành trượt không rõ lý do.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Việt Hà.

"Chỉ 4 ngày nữa là hết hạn xác nhận nhập học, nhưng đến thời điểm hiện tại, em vẫn chưa biết mình đỗ trường đại học nào. Cả 37/37 nguyện vọng đều hiện kết quả trượt dù em thừa điểm đỗ", Trần Nguyên, thí sinh thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trượt đại học vì "đỗ ảo"

Năm nay, Trần Nguyên thi đạt 25,89 điểm tổ hợp C00. Nam sinh đăng ký nguyện vọng vào một số trường đại học như Sư phạm TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Sài Gòn...

Theo như kết quả mà các trường công bố, Nguyên trúng tuyển ở nguyện vọng 17, ngành Việt Nam học của Đại học Sài Gòn (lấy 21 điểm).

Thế nhưng, 8h sáng 25/8, sau gần 3 ngày biết điểm thi, Nguyên mới có thể truy cập vào hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Nam sinh hốt hoảng khi thấy mình không trúng tuyển bất kỳ một nguyện vọng nào.

Loay hoay tìm nguyên nhân, Nguyên tra cứu trên hệ thống tuyển sinh của các trường đại học và phát hiện Đại học Sài Gòn thông báo em không trúng tuyển vào trường do đã trúng tuyển vào Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE).

Tương tự, hệ thống Đại học Tôn Đức Thắng cũng báo em đủ điều kiện (tức đủ điểm) nhưng không được xét do đã đỗ vào HCMUE ở nguyện vọng 3.

Điều này khiến Nguyên cảm thấy khó hiểu bởi với số điểm của mình, nam sinh không thể đỗ ngành Tâm lý học giáo dục ở HCMUE (lấy 27,32 điểm). Tuy nhiên, việc "đỗ ảo" vào trường này khiến nam sinh không thể tiếp tục xét tuyển các nguyện vọng bên dưới dù thừa điểm.

Hệ thống Đại học Sài Gòn thông báo Nguyên không trúng tuyển do đã đỗ vào HCMUE, trong khi hệ thống Bộ GD&ĐT hiện thí sinh trượt tất cả nguyện vọng. Ảnh: NVCC.

Cũng đăng ký vào HCMUE, Nguyệt Ý (ở TP.HCM) cũng gặp tình huống tương tự. Ý đạt 24,5 điểm tổ hợp A00. Về nguyên tắc, nữ sinh không đủ điểm trúng tuyển ngành Giáo dục tiểu học của trường này (lấy 25,94 điểm).

Điểm của nữ sinh có thể trúng tuyển vào nguyện vọng bên dưới tại Đại học Ngân hàng TP.HCM. Thế nhưng, trường này báo thí sinh không trúng tuyển do đã trúng tuyển vào HCMUE.

Trong khi đó, hệ thống của Bộ GD&ĐT cũng thông báo thí sinh trượt toàn bộ nguyện vọng.

Cả Nguyên và Ý đều đã liên hệ tới các trường đại học nêu trên để tìm kiếm câu trả lời. Nguyên cho hay HCMUE thông báo đã tiếp nhận thông tin, cho biết hệ thống lỗi dẫn đến trúng tuyển ảo. Song, trường chưa đưa ra phương án xử lý vì không thể can thiệp vào hệ thống xét tuyển của các trường bên dưới.

Trong khi đó, Đại học Sài Gòn yêu cầu thí sinh gửi email thông tin để trường tra cứu và sẽ trả lời sau.

"Nhìn chung, các trường vẫn đang dừng ở mức tiếp nhận thông tin, em không biết làm cách nào để HCMUE 'nhả' nguyện vọng của mình. Chỉ có như vậy, em mới có thể xét tuyển các nguyện vọng bên dưới", Nguyên cho biết em mất ăn mất ngủ vì sợ lỡ cơ hội vào đại học.

Trên fanpage chính thức của HCMUE, rất nhiều học sinh để lại bình luận, cho biết gặp tình trạng tương tự, song trường chưa đưa ra cách giải quyết mà chỉ đưa ra biểu mẫu để tiếp nhận phản ánh.

Đỗ thành trượt không rõ lý do

Không chỉ HCMUE, một tình huống khác cũng được Tri Thức - Znews ghi nhận. Phan Nhật (ở TP.HCM) cho biết ngày 22/8, tra cứu trên hệ thống của Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH), nam sinh nhận kết quả trúng tuyển vào ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thừa điểm đỗ.

Nhật đã được trường thông báo và hướng dẫn cách thanh toán học phí nhập học.

Tuy nhiên, đến sáng 25/8, truy cập vào hệ thống của Bộ GD&ĐT, Nhật hốt hoảng khi thấy mình bị đánh trượt UTH và ghi nhận trúng tuyển nguyện vọng 5 ở Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Trường xác nhận Phan Nhật trúng tuyển (trái) nhưng hệ thống của Bộ GD&ĐT lại báo trượt. Ảnh: NVCC.

Trần Hào (ở TP.HCM) cũng rơi vào tình cảnh tương tự, khi UTH đã xác nhận trúng tuyển nhưng hệ thống của bộ lại đánh trượt dù nam sinh thừa điểm đỗ.

Vào các hội nhóm để tìm kiếm thông tin, Hào phát hiện hàng trăm bạn khác gặp tình trạng giống mình. Vội vã đến UTH, Hào được trường hướng dẫn xác nhận và làm thủ tục nhập học trực tiếp, phía trường sẽ báo lên hệ thống của bộ sau.

"Dù nhập học trực tiếp ở UTH, em vẫn hoang mang vì Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh phải xác nhận nhập học trên hệ thống", Hào chia sẻ.

Thí sinh đăng ký vào Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Thăng Long cũng ghi nhận thông tin tương tự.

Trong thông báo gửi đến các trường đại học ngày 24/8, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, hướng dẫn thí sinh gặp vướng mắc trong quá trình xét tuyển liên hệ trực tiếp với các trường đã đăng ký để được hướng dẫn. Các trường có nghĩa vụ phối hợp cùng giải quyết sai sót trong quá trình xét tuyển và trả lời thắc mắc của thí sinh.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Đại học Thăng Long hướng dẫn các em kiểm tra lại thông tin, đảm bảo điểm xét tuyển đủ điều kiện trúng tuyển vào trường, đồng thời không trúng tuyển các nguyện vọng xếp trên.

Sau đó, các em khai báo thông tin cá nhân vào phiếu hỗ trợ. Nhà trường sẽ kiểm tra thông tin của thí sinh, nếu thí sinh đáp ứng đủ 2 điều kiện nêu trên, các em sẽ được công nhận trúng tuyển.

Kết quả chính thức sẽ được thông báo về email và số điện thoại mà thí sinh đăng ký, dự kiến trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhà trường tiếp nhận thông tin.