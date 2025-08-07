Mất hơn 2,2 tỷ đồng sau tin nhắn từ tài khoản giả mạo con gái

Nhận tin nhắn từ tài khoản giả mạo giống với tài khoản Facebook của con gái, người phụ nữ ở thành phố Đà Nẵng đã chuyển hơn 2,2 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo.

Ngày 6/8, Công an Thành phố Đà Nẵng cho biết triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Anh (35 tuổi, trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị).

Thủ đoạn của đối tượng là giả mạo tài khoản Facebook của người thân để lừa đảo tiền từ cha mẹ ruột của nạn nhân.

Trước đó, ngày 17/7, bà Đỗ Thị T. Ph. (47 tuổi, trú tại phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng) đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên "Thảo Linh" - giống y hệt với tài khoản của con gái bà đang sinh sống tại Dubai - để nhắn tin yêu cầu hỗ trợ “chuyển tiền giúp cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế”.

Nguyễn Ngọc Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Tin lời, bà Ph. đã chuyển tổng cộng 2,258 tỷ đồng vào 2 tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Đến khi gọi điện xác minh trực tiếp với con gái, bà Ph. mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa và lập tức đến công an trình báo.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, nạn nhân bị lừa bằng chính tình thân ruột thịt, Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết định xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, một tổ công tác đã được cử đến tỉnh Quảng Trị nơi nghi vấn đối tượng đang cư trú. Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị xác minh, khoanh vùng và xác lập nhân thân.

Sau hơn 1 tuần truy vết, tổ công tác đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Ngọc Anh (35 tuổi, trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị). Đối tượng đã chủ động tạo lập tài khoản Facebook giả mạo con gái của bà Ph., xây dựng kịch bản chi tiết và phối hợp với các tài khoản ngân hàng “rác” được mua qua Telegram để thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Ngày 3/8, trinh sát phát hiện Nguyễn Ngọc Anh đang có mặt cùng gia đình tại thành phố Đà Nẵng, Ban chuyên án đã phát lệnh hành động. Hai tổ công tác với 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp đồng bộ tại Quảng Trị và Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, triệu tập 3 đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh.

Ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh tỏ ra quanh co, ngoan cố, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ trinh sát thu thập được, đối tượng đã nhận tội.

Nguyễn Ngọc Anh khai nhận đã tìm kiếm thông tin người Việt sinh sống ở nước ngoài, nắm rõ mối quan hệ gia đình rồi lập tài khoản Facebook giả mạo con của nạn nhân, bịa chuyện "dịch vụ chuyển tiền quốc tế" để lừa chuyển tiền vào các tài khoản "ma".

Sau khi nhận được tiền, Ngọc Anh sử dụng phần lớn vào tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Tổng số tiền nhận được trực tiếp là 1,7 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 2 số điện thoại liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.