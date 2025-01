Mật mã báo chốt CSGT của các thành viên nhóm 'Mua - Bán Ong'

Cụ thể, “ong, ong vàng” ám chỉ Cảnh sát giao thông; “làm tổ” nghĩa là lập chốt; “có nắng” báo hiệu có chốt, “thoáng, mát” là không có chốt; “bắn chim” chỉ việc bắn tốc độ và “khám răng miệng” là kiểm tra nồng độ cồn.

Mục đích chính của nhóm là thông báo vị trí chốt tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường trong tỉnh và cao tốc Hà Nội - Lào Cai để các thành viên né tránh.

Các tin nhắn trong nhóm "Mua - Bán Ong". Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Qua điều tra và xác minh, cơ quan Công an xác định được các tài khoản quản trị viên của nhóm, đều trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm Như Quang H (SN 1986, xã Tả Phời, TP Lào Cai) là người sử dụng tài khoản trưởng và phó nhóm; Hoàng Văn T (SN 1983, xã Bản Qua, huyện Bát Xát) và Nguyễn Thành L (SN 1987, phường Duyên Hải, TP Lào Cai) đều là phó nhóm.

Các đối tượng làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” được quy định tại khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Tổng số tiền xử phạt là 22,5 triệu đồng, đồng thời vô hiệu hóa hoạt động của nhóm trên.

