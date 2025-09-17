Mất ngủ vì lời hứa trả 3 chỉ vàng trong đám cưới người thân

Giá vàng tăng khiến nhiều người đau đầu với “bài toán” mừng cưới, phải vay mượn, bán cổ phiếu hay cắt giảm chi tiêu để xoay xở.

Nhiều người rơi vào tình thế khó xử khi đã nhận vàng ngày cưới thì nay đến lượt phải trả lại bằng vàng. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Chị Ngọc Thanh (sinh năm 1981, sống tại phường Gia Định, TP.HCM) vẫn nhớ rõ 3 năm trước em gái út đã tặng chị một chỉ vàng mừng cưới. Khi ấy, cô em vừa mới ra trường, công việc chưa ổn định, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng dành dụm để có quà cưới cho chị.

"Nhận chỉ vàng hôm đó, tôi vừa xúc động vừa thấy thương em. Bé không dư dả gì, nhưng vẫn nghĩ cho chị", chị Thanh nhớ lại.

Thời điểm ấy, một chỉ vàng nhẫn trị giá khoảng 6,8 triệu đồng. Thế nhưng đến tháng 3 vừa qua, khi em gái chuẩn bị làm đám cưới, giá vàng đã vọt lên hơn 10 triệu đồng/chỉ. Câu chuyện “trả lại” vàng cưới vì thế khiến gia đình chị Thanh đau đầu.

Để có đủ vàng mừng cưới cho em, vợ chồng chị Thanh phải xoay xở, thậm chí vay mượn thêm 5 triệu đồng mới đủ tiền mua một chỉ vàng.

"Chị em với nhau, tôi không muốn tính toán. Dù có chật vật cũng phải cố gắng. Tôi nghĩ em bắt đầu cuộc sống mới thì mình cũng nên góp chút vốn liếng", chị Thanh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không chỉ gia đình chị Thanh, nhiều người cũng rơi vào tình cảnh tương tự: từng nhận vàng ngày cưới, nay đến lượt phải tặng lại khi giá vàng ở mức cao. Có người phải vay mượn, thắt chặt chi tiêu, thậm chí dùng luôn cả khoản tiết kiệm để giữ trọn nghĩa tình trong ngày vui của bạn bè, người thân.

Cắt giảm chi tiêu

Thu nhập của hai vợ chồng chị Thanh khoảng 18-20 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, ăn uống và lo cho con cái gần 14 triệu, phần còn lại chỉ đủ để tiết kiệm chút ít và phụ giúp bố mẹ hai bên.

"Thật lòng, mua vàng lúc này là một gánh nặng. Tháng nào cũng không dư được mấy. Vợ chồng tôi phải cắt giảm chi tiêu, vay mượn thêm từ người ngoài", chị Thanh nói.

Điều khiến chị tiếc nuối hơn cả là đã không giữ lại chỉ vàng năm xưa. Năm 2024, chị bán nó với giá gần 9 triệu đồng và dùng số tiền đó để đầu tư kinh doanh nhỏ.

"Nếu để lại để mừng cưới em, thì lúc này tôi đâu có đau đầu đến vậy", chị thở dài.

Vợ chồng An Nhi gom góp tiền để mua vàng tặng lại bạn. Ảnh: NVCC.

Đầu năm 2023, An Nhi (27 tuổi, sống tại Tây Ninh) tổ chức đám cưới cùng chồng. Trong ngày vui, vợ chồng cô nhận được nhiều lời chúc phúc, trong đó có món quà đặc biệt từ một người bạn thân thiết của chồng: một chỉ vàng nhẫn, trị giá khoảng 5,8 triệu đồng.

"Anh ấy không chỉ là bạn mà còn như người thân, từng đồng hành với chồng tôi trong giai đoạn khó khăn nhất", Nhi kể.

Với đôi vợ chồng trẻ, món quà ấy mang nhiều ý nghĩa hơn giá trị vật chất. Thế nhưng chỉ một năm sau, khi cần thêm tiền mua xe phục vụ đi lại, cả hai quyết định bán chỉ vàng.

"Chúng tôi nghĩ đơn giản lắm, chỉ một chỉ thôi mà, giữ cũng không biết khi nào cần đến. Lúc ấy, việc có chiếc xe mới là quan trọng nhất", cô nhớ lại.

Mọi chuyện trở nên rắc rối khi tháng 10 tới đây, người bạn thân của chồng chuẩn bị kết hôn. Theo lẽ thường, vợ chồng Nhi muốn trả lại món quà từng được tặng, vừa để trọn vẹn nghĩa tình, vừa giữ mối quan hệ bền chặt.

Nhưng hiện tại, giá vàng đã tiệm cận 13 triệu đồng - gấp hơn hai lần so với thời điểm nhận.

Giá vàng liên tục tăng cao khiến nhiều người đau đầu khi mua. Ảnh: Khương Nguyễn.

"Thú thật, chúng tôi đang rất rối. Mua lại một chỉ vàng bây giờ phải thắt chặt chi tiêu cả tháng, thậm chí hy sinh luôn khoản tiền tiết kiệm. Nhưng đã nhận thì phải cho lại, đó là cách để giữ tình bạn lâu dài", Nhi trải lòng.

Để có đủ vàng mừng cưới, vợ chồng cô phải gom góp suốt ba tháng, trích từng khoản nhỏ từ lương hàng tháng, cộng thêm khoản tiết kiệm vốn dành để phòng khi ốm đau.

Dù khó khăn, với Nhi, món quà cưới không chỉ nằm ở giá trị vật chất. Nó là lời tri ân, là cách để vợ chồng cô giữ mối quan hệ với người từng gắn bó, san sẻ khi khó khăn.

Lo sốt vó

Đến nay, chị H.T. (45 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa thôi áy náy sau đám cưới cháu ruột. Chuyện không phải vì lễ lạt thiếu chu toàn, mà vì chị lỡ hứa rồi không giữ lời.

"Ngày xưa, khi tôi lấy chồng, em gái đã tặng hẳn 3 chỉ vàng làm của hồi môn. Khi ấy, vàng chỉ hơn 3,6 triệu đồng một chỉ, tuy giá trị không lớn nhưng nghĩa tình thì nặng. Chính vì vậy, khi con gái em cưới, tôi tự nhủ phải đáp lại y như thế", chị kể.

Nhưng đến tháng 5 vừa qua, "bài toán trả nghĩa" trở nên hóc búa khi giá vàng chạm ngưỡng gần 12 triệu đồng. Tức 3 chỉ vàng tương đương gần 36 triệu đồng - một khoản vượt ngoài khả năng xoay xở trong ngắn hạn của gia đình.

"Trước đám cưới 2 ngày, tôi trằn trọc mấy đêm không ngủ được. Thậm chí vẫn chưa dám ra tiệm vàng, vì xem tin tức thấy giá cứ tăng mãi", chị trải lòng.

Lo sốt vó, chị H.T. gom góp từ khoản tiết kiệm nhỏ trong gia đình, rồi vay mượn thêm bạn bè. Nhưng cuối cùng, số tiền chỉ đủ mua hơn 2 chỉ vàng. Sau nhiều đắn đo, chị đành gọi điện tâm sự và hẹn em gái sẽ bù lại 1 chỉ vào dịp khác.

Chị Ngọc Thanh vay mượn thêm người ngoài 5 triệu để xoay sở mua một chỉ vàng. Ảnh: NVCC.

"Thật sự rất khó nói, nhưng may mắn là gia đình em gái hiểu, không hề trách cứ. Họ bảo tôi cho bao nhiêu cũng quý, miễn là có tấm lòng. Nghe vậy, tôi vừa nhẹ nhõm vừa rưng rưng", chị bộc bạch.

Còn với vợ chồng anh Nhân Tâm (34 tuổi, sống tại phường An Đông, TP.HCM), cách để giữ đúng "luật bất thành văn" trong tình bạn là bán bớt cổ phiếu mua vàng.

Anh Tâm kể, năm 2020, trong lễ cưới của mình, anh nhận được món quà đặc biệt: một chỉ vàng nhẫn từ người bạn thân học chung đại học. Ngày ấy, vàng khoảng 4,2 triệu đồng một chỉ. Vài năm sau, khi mua nhà, vợ chồng anh đã bán hết số vàng cưới để trả tiền đợt đầu.

Thế nhưng, tháng 11 tới, người bạn thân tổ chức hôn lễ. Theo lẽ thường, anh muốn trả lại món quà từng nhận. Nhưng giờ, vàng đã lên tới gần 13 triệu đồng một chỉ, gấp 3 lần so với 5 năm trước.

"Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy áp lực. Mua một chỉ vàng bây giờ chẳng khác nào thắt chặt chi tiêu cả tháng. Nhưng nếu chỉ mừng tiền mặt, tôi lại sợ bạn sẽ hụt hẫng. Đã nhận vàng thì phải trả vàng, đó là cách tôi trân trọng tình bạn", anh Tâm chia sẻ.

Suốt nhiều ngày, vợ chồng anh bàn bạc đủ hướng và quyết định bán bớt một phần danh mục cổ phiếu đang đầu tư trên sàn chứng khoán.

"Dù còn khoảng hai tháng nữa mới đến ngày cưới, nhưng tôi đã quyết định mua vàng trước. Không ai biết từ giờ đến lúc đó giá có còn tăng nữa hay không, nên mua sớm cho yên tâm. May mắn là gần đây thị trường cổ phiếu khởi sắc, các mã tôi đầu tư đều sinh lời khá tốt", anh nói thêm.