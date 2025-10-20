Mặt trái của 'cơn sốt' trà sữa 7.000 đồng/ly ở TP.HCM

Giữa bối cảnh hàng quán tăng giá do áp lực chi phí nguyên liệu, một số chuỗi đồ uống tung mức giá 7.000-10.000 đồng/ly tạo làn sóng ngược trong ngành F&B ở TP.HCM.

Nhân viên pha chế đồ uống tại một cửa hàng trà sữa "giá siêu rẻ" ở phường Tân Hưng.

Khoảng 10h, thời điểm học sinh trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định) sắp tan trường, nhân viên tiệm trà sữa Phi Phi gần đó ngó qua một lượt nguyên liệu, sẵn sàng phục vụ lứa khách hàng nhí như mọi ngày.

Phi Phi là một trong 5 thương hiệu đồ uống giá rẻ từ 7.000 đồng/ly nằm trên đường Vạn Kiếp, ra mắt từ tháng 2.

Các thương hiệu trà sữa "giá siêu rẻ" trên xuất hiện trong bối cảnh ngành F&B tại Việt Nam chứng kiến làn sóng thanh lọc thứ hai và tình trạng tăng giá bán do áp lực chi phí.

Báo cáo thị trường ngành F&B Việt Nam nửa đầu năm 2025 của iPOS.vn cho thấy mô hình trà sữa "giá siêu rẻ" như trà sữa 7.000 đồng, lẩu 69.000 đồng đang nổi lên như thị trường ngách đặc thù tại TP.HCM, đặc biệt trong bối cảnh khách hàng nhạy cảm về giá. Tuy nhiên, mô hình này sẽ khó có thể tồn tại lâu dài vì đa phần khách hàng còn nghi ngại về chất lượng cũng như thường chỉ "thử một lần cho biết".

"Lan nhanh như nấm"

Mô hình trà sữa giá rẻ không mới, tuy nhiên, mức giá 7.000 đồng/ly là hiện tượng hiếm gặp trên thị trường F&B.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, các quán trà sữa giá "rẻ như cho" không chỉ "mọc" tại vùng ngoại ô, mà xuất hiện dày đặc trên một số tuyến đường nhộn nhịp ở TP.HCM bao gồm phường Gia Định, phường Phú Nhuận, phường Tân Hưng...

Chỉ riêng con đường Vạn Kiếp (đoạn Phan Xích Long đến trường THCS Hà Huy Tập, phường Gia Định), có đến 5-6 quán đồ uống giá 7.000-10.000 đồng, cách nhau chỉ vài trăm mét. Thậm chí, một số quán nằm liền kề.

Thực khách mua hàng tại một cơ sở trà sữa giá siêu rẻ tại phường Gia Định.

Đặc điểm chung của hàng quán trên nằm ở mô hình kinh doanh nhượng quyền, tinh gọn, phục vụ nhanh, bán mang đi, giá nguyên liệu vừa phải. Một cơ sở có thể hoạt động chỉ gồm 1-2 nhân viên/ca, một kiosk, một tủ đông lạnh và chiếc bàn đầy topping.

Đáng chú ý, tốc độ nhân bản của Phi Phi, Viên Viên, Lục Trà Thăng Hoa (thương hiệu nổi tiếng giá 7.000-10.000 đồng/ly)... tương đối nhanh. Trên Fanpage chính thức của Viên Viên, trong nửa đầu tháng 10, đơn vị này đăng tải 15 bài viết tuyển nhân viên, khai trương loạt chi nhánh mới từ TP.HCM đến các khu vực lân cận như Đồng Nai, Cần Thơ, Đồng Tháp. Đây đều là những đô thị vệ tinh, thu hút đông công nhân và sinh viên.

Ánh Nguyệt (19 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) là khách hàng quen thuộc của tiệm trà sữa Viên Viên. Dù vậy, nữ sinh viên cho biết mình chưa từng gọi các món giá 7.000 đồng bởi mức giá rẻ "khó tin" khiến cô hoài nghi về chất lượng và hương vị của thức uống.

"Ly trà 7.000 đồng thực sự quá rẻ, uống trà đá còn đỡ lấn cấn hơn. Tôi thường bỏ ra 25.000 đồng cho một lần uống trà sữa, gồm ly cơ bản giá 17.000 đồng, thêm 2 loại topping khoảng 8.000 đồng", Ánh Nguyệt cho hay.

Mức giá 7.000 đồng chỉ áp dụng cho ly hồng trà sủi bọt và lục trà.

Đồng quan điểm, Khánh Linh (25 tuổi, phường Tân Thuận) cũng không lựa chọn thức uống giá siêu rẻ. Nữ nhân viên văn phòng cho biết từng bị thu hút với mức giá 7.000 đồng, song khi mua dùng thử, cô nhận thấy hương vị không có gì nổi trội.

"Thực khách không nên trông đợi nhiều ở một loại đồ uống giá rẻ như vậy", Khánh Linh bày tỏ.

Phóng viên thử mua hai ly lục trà cùng mức giá 7.000 đồng/ly tại hai thương hiệu Phi Phi và Viên Viên. Nhân viên sẽ chào mời nhiều loại topping khác nhau, mức giá dao động 3.000-5.000 đồng/phần. Bao bì, hình thức đóng gói có nhiều điểm chung. Nếu loại bỏ nhãn mác, thực khách sẽ khó phân biệt sản phẩm đến từ thương hiệu nào.

Tại sao lại là 7.000 đồng?

Thực tế, mức giá 7.000 đồng chỉ được áp dụng cho sản phẩm hồng trà sủi bọt, lục trà bao gồm trà và đá viên. Nếu so sánh cùng trà đá truyền thống, thức uống trên được bán với mức giá nhỉnh hơn nhờ có thêm hương vị, vị trà rõ, mùi thơm nhẹ, dễ áp dụng vào mô hình F&B.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Hồng Đào, chủ cơ sở Viên Viên trên đường Lâm Văn Bền (phường Tân Hưng), cho biết con số 7.000 đồng được đơn vị chủ quản tính toán kỹ lưỡng, "chắt chiu từng đồng" dựa trên 4 yếu tố:

Bao bì: ly nhựa cơ bản, logo chỉ in 1 màu duy nhất.

Mô hình: ít công đoạn, chủ yếu bán mang đi, tối ưu nhân viên, mặt bằng nhỏ gọn

Nguyên liệu: nhập số lượng lớn, phục vụ hơn 100 chi nhánh

Marketing: tập trung trải nghiệm khách hàng thay vì "đốt tiền" vào quảng cáo

BIỂU ĐỒ VỀ THÁI ĐỘ CỦA THỰC KHÁCH TRƯỚC SẢN PHẨM GIÁ SIÊU RẺ Nguồn: iPOS.vn Nhãn Thử cho biết Không sử dụng Rất thích vì tiết kiệm

% 51.9 35 13.1

Sau khi trừ tất cả chi phí cố định, nhân công, nguyên liệu, tổng tiền sản xuất rơi vào khoảng 5.000 đồng/ly.

"Mỗi ly 7.000 đồng được bán ra, tôi thu về khoảng 1.000-2.000 đồng. Lợi nhuận trên một ly không nhiều, tôi có thể chấp nhận chịu lỗ tháng đầu tiên. Khi đã gây dựng tên tuổi trong khu vực, cơ sở bắt đầu lãi nhờ số lượng bán ra ở những tháng tiếp theo", bà Hồng Đào nói và cho biết thêm nguyên liệu hệ thống sử dụng đều là "sản phẩm cao cấp, có tiếng trên thị trường".

Kinh doanh chuỗi tương tự, đại diện cơ sở Phi Phi trên đường Vạn Kiếp nhận định sản phẩm 7.000 đồng là chiêu kéo khách. Thực tế, đơn vị kiếm lời từ các loại topping bán kèm.

Theo khảo sát trên khoảng 1.000 người tiêu dùng Việt Nam do iPOS.vn phối hợp Nestlé Professional thực hiện (chủ yếu ở Hà Nội và TP.HCM), hơn một nửa (51,9%) cho biết sẽ thử sản phẩm "siêu rẻ" ít nhất một lần, nhưng đa phần chỉ "uống cho biết", không có ý định gắn bó lâu dài. Trong khi đó, 35% khẳng định sẽ không dùng vì lo ngại chất lượng. 13,1% lại tỏ ra thích thú vì giá rẻ, tiết kiệm chi phí.

Kết quả trên cho thấy mô hình F&B giá siêu rẻ vẫn có sức hút ban đầu nhờ yếu tố tò mò và chi phí thấp, nhưng chưa đủ sức để xây dựng lòng tin bền vững. Tỷ lệ người từ chối sử dụng vẫn ở mức cao, phản ánh nỗi lo về an toàn, nguồn gốc và độ tin cậy của sản phẩm.

Đại diện iPOS.vn nhận định việc tung mức giá rẻ chỉ là "mồi nhử" ban đầu. Muốn khách quay lại, thương hiệu cần giữ trải nghiệm ổn định, minh bạch về nguồn nguyên liệu và quy trình chế biến, thay vì chỉ dựa vào chiêu giảm giá.

Bên cạnh đó, cốt lõi của mô hình siêu rẻ không nằm ở khuyến mãi ngắn hạn, mà ở năng lực vận hành kỷ luật và chuỗi cung ứng quy mô. Tất cả yếu tố từ sử dụng nguyên liệu tiêu chuẩn, rút gọn menu, cho đến cách thiết kế giỏ hàng, khuyến khích khách mua thêm topping, combo... đều giúp gia tăng giá trị mỗi đơn hàng. Tính khả thi lợi nhuận vẫn có dù giá bán thấp.