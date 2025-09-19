Máu chảy xối xả thành dòng trong tử cung bệnh nhân

Chỉ vài phút sau hút thai, người phụ nữ ở Hà Nội rơi vào sốc mất máu nghiêm trọng. May mắn, nhờ ở gần bệnh viện tuyến đầu, chị được đưa vào cấp cứu kịp thời.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết đã tiếp nhận ca bệnh đặc biệt nguy kịch vào ngày 9/9. Bệnh nhân là T.M.P. (40 tuổi) nhập viện trong tình trạng máu chảy xối xả, huyết áp tụt nhanh, mạch chậm, liên tục choáng ngất.

Trước đó, chị P. mang thai và tìm đến một phòng khám gần Bệnh viện Phụ sản Trung ương để hút thai. Ngay sau thủ thuật, máu bất ngờ chảy ồ ạt khiến chị nhanh chóng rơi vào sốc mất máu. May mắn, nhờ ở gần bệnh viện tuyến đầu, chị được đưa vào cấp cứu kịp thời.

Tiếp nhận bệnh nhân, ê-kíp cấp cứu đa chuyên khoa lập tức triển khai các biện pháp hồi sức, chèn gạc cầm máu. Tuy nhiên, từng cuộn gạc nhanh chóng thẫm đỏ, bị đẩy ra ngoài vì dòng máu chảy quá mạnh.

Kết quả siêu âm cho thấy ống cổ tử cung của bệnh nhân phồng to bất thường, máu động mạch từ nhánh tử cung phải phun trực tiếp vào ổ tổn thương. Các bác sĩ xác định đây là trường hợp chửa ống cổ tử cung - biến chứng hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm.

Trước tình huống khẩn cấp, bệnh viện nhanh chóng hội chẩn với Ban giám đốc, quyết định mổ cấp cứu.

Ca mổ do TS.BS Đào Thị Hoa, Trưởng khoa Khám bệnh, trực tiếp chỉ huy. "Ngay khi mở tử cung, máu chảy ra thành dòng. Chúng tôi lập tức thắt động mạch tử cung phải, lấy máu cục, khâu cầm máu nhiều vị trí quanh eo và cổ tử cung. Trong khi đó, đội ngũ gây mê hồi sức dốc toàn lực truyền máu, kiểm soát huyết động", bác sĩ Hoa chia sẻ.

Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, chị P. may mắn được cứu sống và giữ lại được tử cung, giảm nguy cơ biến chứng lâu dài, bảo toàn khả năng làm mẹ.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Hoa nhấn mạnh:

Thai kỳ cần được quản lý tại cơ sở y tế chuyên khoa uy tín, tuyệt đối không đặt cược tính mạng tại các phòng khám nhỏ lẻ, thiếu trang thiết bị.

Thai ngoài tử cung, đặc biệt khi bám vào ống cổ tử cung, có thể gây vỡ mạch máu lớn, dẫn đến tử vong nếu xử trí sai.

Điều trị an toàn đòi hỏi hệ thống y tế đồng bộ: phẫu thuật viên kinh nghiệm, bác sĩ gây mê hồi sức, ngân hàng máu, và khi cần là can thiệp mạch.