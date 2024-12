Màu sắc may mắn của 12 cung hoàng đạo năm 2025

Những màu sắc đặc trưng sẽ đem đến vận may, thúc đẩy sự phát triển nội lực và các mối quan hệ xã hội cho từng cung hoàng đạo.

2025 sẽ là một năm biến đổi bao trùm 12 cung hoàng đạo. Sự thăng tiến sự nghiệp, nhiều cơ hội tài chính và phát triển các mối quan hệ đang đón đợi. Năm mới này, tự cải thiện, phát triển cảm xúc và chăm sóc sức khỏe sẽ là những từ khóa chính.

Trước thềm năm mới, The Times of India đưa ra những dự báo chung và gợi ý về màu sắc may mắn cho 12 cung hoàng đạo.

1. Bạch Dương (21/3-19/4)

Năm 2025 mang đến bước ngoặt cho cung Bạch Dương khi sao Thổ và sao Hải Vương dịch chuyển vào cung hoàng đạo của bạn. Đây là sự kết hợp giữa tính kỷ luật và nghệ thuật, thúc đẩy bạn khao khát và bắt tay vào làm điều gì đó thực sự.

Màu đỏ mang lại may mắn cho cung Bạch Dương năm 2025.

Năm mới, các Bạch Dương sẽ có xu hướng theo đuổi các mục tiêu cao cả trong nỗ lực phát triển bản thân, kết nối xã hội hoặc nghề nghiệp. Đây cũng là năm mang đến cơ hội kiếm tiền tuyệt vời. Nhưng hãy cẩn trọng với những món chi tiêu bừa bãi.

Màu sắc đem đến vận may cho Bạch Dương, cung được cai quản bởi Hỏa tinh, trong năm 2025 là đỏ, vàng, trắng. Màu sắc quyền lực của cung là đỏ. Vàng và trắng là hai màu may mắn: màu vàng tượng trưng cho thịnh vượng và trắng báo hiệu tương lai tươi sáng.

2. Kim Ngưu (20/4-20/5)

2025 là năm để Kim Ngưu phát triển và ổn định về mặt cảm xúc. Sao Mộc sẽ mang đến cho bạn sự may mắn về tài chính. Sao Thổ sẽ thúc đẩy bạn trưởng thành trong các mối quan hệ, gặp gỡ nhiều hơn và củng cố kết nối với những người thân yêu.

Kim Ngưu, một trong những cung hoàng đạo may mắn nhất năm mới này, sẽ thu hút nhiều vận may hơn với màu xanh lá. Nếu đang tìm kiếm một nửa cuộc đời, bạn nên dùng nhiều màu hồng để thu hút tình duyên. Màu trắng cũng đem đến may mắn.

3. Song Tử (21/5-20/6)

Năm 2025, Song Tử sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các mối quan hệ xã hội và mong muốn học tập để nâng cao năng lực cá nhân. Bạn sẽ có những hành trình mới hoặc tham gia vào các lĩnh vực chưa từng trải nghiệm.

Xanh lam nhạt, xanh lá cây là màu may mắn cho Song Tử.

Năm mới dự kiến đem đến sự bùng nổ năng lượng của Song Tử. Để tăng cường sự tích cực, bạn nên dùng các màu vàng, xanh lam nhạt và xanh lá cây.

4. Cự Giải (21/6-22/7)

Năm mới, Cự Giải sẽ tập trung nhiều nhất vào công việc và sự nghiệp. Các cơ hội mới sẽ mở ra khi bạn nỗ lực hết mình, thậm chí thăng tiến lên cấp lãnh đạo. Có 3 lĩnh vực mà bạn có thể cân nhắc đầu tư trong năm 2025: bất động sản, giáo dục hoặc bất kỳ thứ gì liên quan đến gia đình.

Trực giác tốt và nhạy cảm về mặt cảm xúc, Cự Giải thường rất bình tĩnh. Để tận dụng tối đa lợi thế đó, năm nay, Cự Giải được khuyến khích sử dụng các sắc thái của màu trắng, bạc và xanh lam.

Trong khi bạc và trắng là những màu quyền lực của cung hoàng đạo này, xanh lam là một màu may mắn khác của Cự Giải, mang lại sự tích cực cho cuộc sống của bạn.

5. Sư Tử (23/7-22/8)

Đã đến lúc Sư Tử cần xem lại tham vọng, đam mê và các tương tác - chiếm phần lớn suy nghĩ của bạn trong năm vừa qua. Năm mới 2025 sẽ tràn ngập cơ hội cho những Sư Tử đang nắm vai trò lãnh đạo.

Nhiều cung hoàng đạo có màu sắc may mắn là trắng trong năm mới này.

Năm nay, bạn có thể sẽ chi tiêu cao hơn nên cần quản lý tốt tài chính cá nhân, tránh cảnh "cháy túi". Các mối quan hệ mới sẽ nở rộ và mối quan hệ hiện tại thêm bền chặt.

Được mặt trời chi phối, cung hoàng đạo này tỏa ra sự sống động, hào nhoáng, và màu sắc tốt nhất cho Sư Tử là vàng và cam. Màu trắng cũng đem lại may mắn cho bạn trong năm 2025.

6. Xử Nữ (23/8-22/9)

2025 đến với nhiều hứa hẹn dành cho Xử Nữ, bạn có thể yên tâm rằng những nỗ lực đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ đạt được thăng tiến trong công việc, phát triển mối quan hệ lãng mạn nhờ sự trợ giúp của sao Mộc và sao Thổ.

Mang sự ổn định của nhóm cung đất, Xử Nữ rất chân thành và cẩn trọng trong tiếp cận mọi vấn đề. Màu xanh lá cây sẽ bổ trợ cho sự ổn định của bạn. Trong khi đó, màu be và trắng mang lại sự điềm tĩnh cần thiết cho cung hoàng đạo này.

7. Thiên Bình (23/9-22/10)

Sao Thổ sẽ truyền động lực mạnh mẽ cho Thiên Bình mở rộng về mặt năng lực cá nhân và sự nghiệp trong năm mới. Đặc biệt về sự nghiệp, đây là lúc để bạn tiến thêm một bước, sẵn sàng đảm nhận vai trò mới và đi đầu trong các cuộc đàm phán trực tiếp.

Hồng và trắng là màu may mắn cho cung khí này trong năm 2025. Bạn cũng nên thêm màu xanh da trời vào bảng màu may mắn, giúp duy trì sự cân bằng tinh thần và thúc đẩy phát triển.

8. Bọ Cạp (23/10-21/11)

2025 thúc đẩy bạn hiểu rõ cảm xúc của mình hơn. Bọ Cạp nhận được sự hỗ trợ của sao Thiên Vương khi từ bỏ thói quen cũ, trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của bản thân. Bạn sẽ có cơ hội lớn trong sự nghiệp nếu chịu từ bỏ vùng an toàn để đảm nhận vai trò mới.

Bọ Cạp là cung hoàng đạo nồng nhiệt và trung thành, mạnh mẽ. Các sắc thái tối tượng trưng cho tính cách của bạn. Riêng trong năm 2025, bạn nên sử dụng các màu đỏ đậm, đen và xanh da trời đậm để tiếp cận sức mạnh của sao Mộc.

9. Nhân Mã (22/11-21/12)

Đã đến lúc Nhân Mã thực hiện bước nhảy vọt và đưa ra các quyết định giúp phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Sao Mộc sẽ tiếp thêm cho bạn sức mạnh và sự may mắn. Về tài chính, năm nay sẽ tràn ngập các cơ hội về tiền bạc, song cần cẩn trọng chi tiêu.

Sắc tím tăng cường may mắn cho Nhân Mã.

Nhân Mã là cung lửa linh hoạt và là một trong những cung hoàng đạo may mắn nhất năm 2025. Những màu sắc tươi sáng sẽ làm nổi bật ưu điểm của bạn. Các sắc thái tím, ngọc lam và trắng là những màu may mắn cho Nhân Mã.

10. Ma Kết (22/12-19/1)

Đây là năm của tham vọng và thành tựu đối với Ma Kết, được thúc đẩy bởi ảnh hưởng của sao Thổ. Về mặt sự nghiệp, sự tận tâm của bạn sẽ được đền đáp với cơ hội được công nhận, thăng chức. Về tài chính, đây là năm xây dựng nền tảng vững chắc - các khoản tiết kiệm và đầu tư sẽ chứng tỏ có lợi ích lâu dài.

Màu sắc quyền lực của Ma Kết là xanh nước biển, xanh lá cây đậm và đen nhưng trắng cũng là màu may mắn cho cung hoàng đạo này vào năm 2025.

11. Bảo Bình (20/1-18/2)

Trong năm 2025, một nguồn năng lượng mạnh mẽ của sự biến đổi sẽ đến với Bảo Bình. Sự thúc đẩy của sao Diêm Vương cai quản, bạn sẽ bước vào sự tự vấn và phát triển cá nhân. Đây cũng là năm thử nghiệm các cách kiếm tiền và tiết kiệm cho bạn.

Màu xanh nước biển và trắng, cùng màu bạc sẽ là kết hợp đem lại may mắn lớn cho cung hoàng đạo này trong năm mới.

12. Song Ngư (19/2-20/3)

Sự tái cấu trúc cho phép Song Ngư suy nghĩ khác đi trong năm mới, kết nối sâu sắc hơn với mục đích sống của mình. Mặt khác, với nhiều cảm xúc được đổ vào các mối quan hệ, bạn sẽ thấy mình được kết nối nhiều hơn.

Xanh biển và trắng là những màu sắc dịu nhẹ cho cung hoàng đạo ưa biến đổi này. Ngoài ra, màu tím hoa oải hương cũng đem lại may mắn cho cung hoàng đạo này vào năm 2025.