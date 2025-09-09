Mẫu sedan thuần điện BMW i3 sắp ra mắt có gì đặc biệt?

Song song với việc ra mắt mẫu SUV thuần điện iX3, BMW cũng hé lộ phiên bản thử nghiệm của mẫu sedan thuần điện hoàn toàn mới trên nền tảng "Neue Klasse".

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt toàn cầu mẫu SUV thuần điện iX3 mới, CEO Oliver Zipse đã lần đầu tiên xác nhận tên gọi "i3" dành cho mẫu sedan thuần điện hoàn toàn mới của BMW.

Trong buổi ra mắt chiếc iX3, BMW cũng giới thiệu phiên bản thử nghiệm của mẫu sedan thuần điện tương lai. BMW i3 cũng được phát triển từ nền tảng "Neue Klasse", vốn đã được hãng đầu tư hơn 10 tỷ Euro trong vòng 5 năm qua.

Từ lâu, nhiều nguồn tin đã cho biết thương hiệu sẽ sử dụng lại tên gọi i3, nhưng đến nay BMW mới chính thức xác nhận. Tại sự kiện giới thiệu iX3, mẫu crossover điện đã chia sẻ ánh đèn sân khấu với chiếc sedan cùng nền tảng Neue Klasse, vẫn ngụy trang kỹ lưỡng do phải đến cuối năm 2026 mới ra mắt.

Theo ông Oliver Zipse, BMW i3 Sedan sẽ xuất hiện trước chiếc 3 Series thế hệ mới. Cả hai đều được phát triển trên nền tảng Neue Klasse, với ngôn ngữ thiết kế tương đồng nhau. Chiếc xe mang mã nội bộ "NA0", còn biến thể sử dụng động cơ đốt trong được gọi là "G50".

Tên gọi i3 đang được sử dụng trên mẫu sedan thuần điện được phân phối độc quyền tại thị trường Trung Quốc. Mang mã nội bộ G28, chiếc xe chia sẻ nhiều công nghệ với chiếc 3 Series G20 sử dụng động cơ đốt trong.

Ngoài ra, BMW cũng xác nhận sẽ có thêm biến thể wagon thuần điện - i3 Touring (mã NA1). Điều này đồng nghĩa với khả năng hãng sẽ không sản xuất chiếc 3 Series Touring dùng động cơ đốt trong, bất chấp tin đồn trước đó về một mẫu xe hoàn toàn mới mang mã "G51".

Dù cái tên i3 từng gắn với mẫu hatchback thuần điện nhỏ gọn, song việc dùng lại cho sedan không hẳn xa lạ. Hãng vẫn phân phối chiếc BMW i3 Sedan tại Trung Quốc, dựa trên 3 Series trục cơ sở kéo dài (G28). Tuy nhiên, mẫu xe này sẽ sớm được thay thế bằng chiếc i3 LWB, phát triển trên nền tảng Neue Klasse, tương tự việc BMW tung ra iX3 LWB cho thị trường Trung Quốc vào giữa năm sau.

Phiên bản thử nghiệm của BMW i3 được bắt gặp trên đường phố công cộng. So với iX3, chiếc xe sở hữu lưới tản nhiệt quả thận truyền thống nằm ngang, tay nắm cửa điều khiển điện...

Những hình ảnh mới nhất cho thấy BMW i3 (NA0) lần đầu lộ diện với hệ thống đèn pha và đèn hậu hoàn chỉnh. Đáng chú ý, chiếc xe chạy thử tại Munich lại có cấu hình tay lái nghịch. Ngoại thất cho thấy xe sở hữu thiết kế lưới tản nhiệt nằm ngang nối liền vào cụm đèn pha, khác biệt với iX3 vốn dùng tản nhiệt dựng đứng. BMW khẳng định chỉ SUV mới dùng kiểu lưới cao, trong khi sedan sẽ giữ kiểu dáng truyền thống.

Một số thiết kế cũng được hé lộ: cụm đèn pha bám sát phong cách từ mẫu concept Vision Neue Klasse, trong khi đèn hậu được tinh chỉnh gọn gàng và hài hòa hơn. Xe cũng bổ sung bộ mâm với hoa văn dạng "bông tuyết” bắt mắt hoàn toàn mới. BMW cũng giấu kỹ cửa sổ Hofmeister kink đặc trưng, đồng thời áp dụng tay nắm cửa điều khiển điện để tối ưu khí động học, giúp tăng phạm vi hoạt động của xe.

Theo BMW, cả 2 phiên bản thuần điện và sử dụng động cơ đốt trong sẽ có thiết kế tương đồng nhau. Tuy nhiên, có thể phiên bản Touring sẽ chỉ có duy nhất tùy chọn động cơ thuần điện.

Giám đốc Thiết kế BMW Adrian van Hooydonk cho biết ngôn ngữ thiết kế mới của chiếc sedan phiên bản động cơ đốt trong G50 sẽ tương đồng với chiếc i3 (NA0). Tuy nhiên, phần đầu xe sẽ dài hơn để lắp đặt khối động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng.

Không chỉ có i3, BMW còn đang trong giai đoạn tấn công mạnh mẽ thị trường với hơn 40 mẫu xe mới hoặc nâng cấp dự kiến ra mắt đến năm 2027. Trong đó bao gồm X5 và X7 thế hệ tiếp theo kèm phiên bản điện hoàn toàn mới, cùng các bản facelift cho BMW 5 Series và 7 Series.

Theo kế hoạch, BMW i3 và 3 Series sẽ ra mắt trong nửa cuối năm 2026. BMW i3 sẽ được sản xuất tại Munich trong giai đoạn đầu, và 3 Series có thể chuyển dây chuyền lắp ráp sang nhà máy Dingolfing (Đức).

Song song với việc ra mắt chiếc GLC EQ để đối đầu với iX3, Mercedes-Benz cũng vừa "nhá hàng" chiếc Mercedes-Benz C-Class EQ hoàn toàn mới. Được phát triển trên nền tảng MB.EA, mẫu sedan thuần điện này cũng được trang bị lưới tản nhiệt phát sáng cỡ lớn, màn hình MBUX Hyperscreen 39.1 inch, bộ pin lithium-ion dung lượng 94 kWh...

Không kém cạnh với BMW, Mercedes-Benz cũng "tranh thủ" hé lộ thiết kế của mẫu sedan thuần điện C-Class EQ hoàn toàn mới, vốn chia sẻ nhiều thiết kế và công nghệ với mẫu SUV thuần điện GLC EQ vừa ra mắt.

Có thể thấy dải sản phẩm điện hóa của BMW đang đối đầu trực diện với đối thủ Mercedes-Benz. Nếu iX3 được định vị cạnh tranh cùng GLC EQ trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ, thì BMW i3 Sedan sẽ là đối trọng của C-Class EQ. Đáng chú ý, cả hai mẫu xe này đều phát triển từ nền tảng "Neue Klasse" - thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới được BMW xem như vũ khí chiến lược để tái định hình hình ảnh thương hiệu trong kỷ nguyên xe điện. Điều đó cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai thương hiệu Đức sẽ ngày càng khốc liệt, khi các dòng xe bán chạy nhất của các thương hiệu này đồng loạt bước vào giai đoạn điện hóa.