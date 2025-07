Mâu thuẫn cá nhân, em trai đâm anh tử vong rồi đến Công an đầu thú

UBND phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là P.V.P (SN 1992, ngụ khóm 5, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h30 ngày 8/7, sau khi đi làm về, Phan Văn Lộc (SN 1994, em ruột P, cùng ngụ khóm 5, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) nghe có tiếng đập phá đồ đạc trong nhà, nên vào xem thế nào.

Lúc này, giữa Lộc và P. có lời qua tiếng lại. P. cầm ghế xông đến đánh Lộc, Lộc rút dao thủ sẵn trong người đâm P. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an phường An Xuyên nhanh chóng cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường vụ việc. Về phần Lộc, sau khi gây án đã đến Công an phường An Xuyên đầu thú.