Pháp luật

Mâu thuẫn khi ăn nhậu, một người thiệt mạng

  • Thứ hai, 25/8/2025 06:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi đâm chết bạn nhậu, nghi phạm Nguyễn Tấn Quí (SN 1985, quê Gia Lai) bỏ trốn và bị công an bắt giữ.

Ngày 24/8, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Tấn Quí (SN 1985, quê Gia Lai) để điều tra liên quan đến vụ một người bị đâm chết tại nhà ở ấp 1, xã Phú Giáo, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, đêm 23/8, một nhóm người tổ chức ăn nhậu tại nhà ở đường Nguyễn Văn Trỗi, ấp 1, xã Phú Giáo, TP.HCM.

Nguyen Tan Qui, Cong an Phu Giao, Tran Huu Luan, Phu Giao, Duong Nguyen Van Troi anh 1

Công an lấy lời khai Nguyễn Tấn Quí.

Nhậu tới khuya thì cả nhóm giải tán, chỉ còn lại Nguyễn Tấn Quí và anh Trần Hữu Luân (SN 1990, quê Gia Lai). Sau đó, 2 người này xảy ra mâu thuẫn dẫn tới lời qua tiếng lại.

Nguyễn Tấn Quí dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Luận. Dù được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nên nạn nhân đã tử vong.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Quí sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguyen Tan Qui, Cong an Phu Giao, Tran Huu Luan, Phu Giao, Duong Nguyen Van Troi anh 2

Tang vật gây án.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức truy bắt nghi phạm.

Lực lượng công an phát hiện nghi phạm Nguyễn Tấn Quí đang lẩn trốn gần khu vực sân vận động xã Phú Giáo, nên tiến hành bắt giữ.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

