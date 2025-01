Mâu thuẫn tình ái gây trọng án

Công an tỉnh Hải Dương cho biết Công an TP Chí Linh bắt giữ Âu Dương Nghị (SN 1990, HKTT tại thôn Đại Trung, xã Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh), đối tượng gây ra vụ trọng án tại phường Phả Lại.

Trước đó, khoảng 8h ngày 15/1, Công an phường Phả Lại (Công an TP Chí Linh) nhận được tin báo của nhân dân về vụ việc có dấu hiệu “Giết người” xảy ra tại cây xăng Xuân Căn, phường Phả Lại, TP Chí Linh.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Chí Linh chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Phả Lại khẩn trương xác minh thông tin.

Đối tượng Âu Dương Nghị và tang vật vụ án.

Kết quả điều tra tại hiện trường xác định, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h43 ngày 15/1, tại cây xăng Xuân Căn thuộc khu dân cư số 10, phường Phả Lại, TP Chí Linh. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Vũ Văn Hoàng (SN 1991, thị trấn xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe máy loại xe Sirius màu đỏ đen BKS 16P1-8383 vào đổ xăng thì bị đối tượng nam giới điều khiển xe máy SH Mode màu đỏ mặc áo khoác ngoài màu xanh, đi giầy thể thao dùng dao đâm vào vùng ngực trái anh Hoàng… Hậu quả khiến anh Hoàng tử vong tại hiện trường.

Sau thời gian khẩn trương tập trung làm rõ, truy tìm theo dấu vết nóng, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Chí Linh và Công an phường Phả Lại đã bắt đối tượng gây án là Âu Dương Nghị, khi đang lẩn trốn tại Bắc Ninh; thu giữ phương tiện, tang vật gây án.

Sơ bộ xác định nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn tình ái. Hiện, Công an TP Chí Linh tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết khác của vụ án.